Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Altar en recuerdo de Concha, la joven presuntamente asesinada por su novio en Málaga. Blanca Rodríguez

Un altar en la calle Elvira para recordar a Concha, la joven presuntamente asesinada por su novio

Amigos y familiares la homenajean en el lugar donde vivió gran parte de su vida, cuando se cumple una semana de su muerte en Málaga

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Martes, 2 de diciembre 2025, 23:29

Comenta

No es un cementerio ni un tanatorio, pero está envuelto por el mismo aura de despedida, de pena, de respeto. Desde hace unos días, un ... altar improvisado recuerda en la calle Elvira a Concha, la granadina de 25 años que fue presuntamente asesinada por su novio en Campillos (Málaga) el pasado miércoles. Una decena de ramos de flores, velas, fotografías y hasta un poema titulado 'A mi hija Concha, con quien tanto quería'. Un rincón de dolor para homenajearla en la calle en la que vivió gran parte de su vida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nieve llega a Granada en menos de 24 horas: estos son los pueblos en los que nevará
  2. 2 Javier y Ventura, los dos jóvenes «ejemplares» fallecidos en Huétor Santillán
  3. 3 Un joven de 22 años salva la vida «milagrosamente» tras caer con su coche 30 metros desde un puente
  4. 4 «Ya he matado a dos y no me importa uno más»
  5. 5

    Un menor de edad estrella y vuelca un coche en Atarfe
  6. 6 Un guardia civil y una cabo de la base aérea de Armilla salvan a una persona de atragantarse
  7. 7 Huétor Santillán despide a los dos jóvenes fallecidos en un accidente de tráfico
  8. 8 Un preso amenaza y hiere a tres funcionarios en la prisión de Albolote
  9. 9

    Loli Cañavate dimite como número dos del PSOE provincial
  10. 10 Motril llora a Ignacio Peláez, cura obrero y fundador de Proyecto Hombre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un altar en la calle Elvira para recordar a Concha, la joven presuntamente asesinada por su novio

Un altar en la calle Elvira para recordar a Concha, la joven presuntamente asesinada por su novio