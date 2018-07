Almuñécar tendrá que 'colocar' a trece animales exóticos para reabrir Peña Escrita como complejo rural El concejal Luis Aragón observa a uno de los osos a los que hay que buscarle ubicación. / Javier Martín El Ayuntamiento tiene ya los papeles preparados para convertir el parque en un alojamiento rural... sin inquilinos LAURA UBAGO Granada Martes, 17 julio 2018, 18:53

Cuando Luis Aragón se convirtió en concejal de Medio Ambiente de Almuñécar, en 2011, se encontró con 150 animales a su cargo que se 'comían' 300.000 euros al año. En la cima de una escarpada montaña de 1.200 metros de altura, a la que se llega a duras penas, se topó con Peña Escrita, un 'zoo-ilógico' que decidió desmantelar para poder aprovechar la zona como alojamiento rural, sin la carga de estos inquilinos, que nunca iban a hacer rentable a aquel espacio.

El área de Medio Ambiente lleva ya siete años realizando gestiones costosas –de logística y también de dinero– para ir sacando a los animales de allí. A todos los han ido colocando y ahora quedan solo trece para poder sacar a concurso un pliego de explotación de las cabañas, ya sin animales. Mientras, el parque permanece cerrado.

Luis Aragón conoce de memoria dónde ha ido cada animal y dónde quiere situar a todos los que le quedan. Los enumera con familiaridad porque los conoce a todos. Llevan siendo su quebradero de cabeza algunos años.

Macacos quedan tres: dos hembras y un macho, que son del Ministerio, ya que fueron incautados en operaciones. Uno de ellos, fue encontrado en una jaula en una zona de invernaderos de Almería.

Los monos se irán a Primadomus, en Valencia, pero hay que esperar que haya hueco, según cuenta el concejal que dice que muchos traslados se retrasan mientras que se consigue la documentación de los animales, que tienen que viajar con los documentos CITES para los que hay que hacer a veces hasta pruebas de adn para saber quien esta la madre.

Los tres lobos grises que quedan irán a una reserva natural Castillo de la Guarda, en Sevilla. De estos se está esperando la documentación, que tarda. Además, expone Luis Aragón, que costó mucho trabajo capturarlos porque el lugar por donde campaban en Peña Escrita era inmenso.

La tigresa la donó un particular y ahora están buscando la fórmula para que se la lleve otra vez y los seis osos se irán con FAADA a Hungría, a un albergue municipal, que se quedó aislado por la nieve y eso ha supuesto que se retrasen los traslados que costarán 7.000 euros (de los que el Ayuntamiento tendrá que pagar 3.500). Pero todo tiene su complicación. «Uno de los osos es mayor, por lo que no puede viajar ya que estaría en riesgo por la anestesia», indica Luis Aragón que sabe que el proceso de desalojar el parque puede demorarse todavía bastante en el tiempo. Por lo que no tiene prisa, aunque se realizan gestiones diarias coordinadas por un técnico especializado, el biólogo del Ayuntamiento que cuida de estos animales con esmero.

La idea es abrir las puertas de un total de 11 instalaciones, entre cabañas de madera y cortijos. Se trataría de siete cabañas con un total de 32 plazas de alojamiento, distribuidas en espacios para ocho, seis, cuatro y dos personas. Los cuatro cortijos disponibles, según también los datos del Ayuntamiento, supondrían 16 plazas. Tanto en las cabañas, como los cortijos estarían totalmente equipados con cocina, aseos, mobiliaria y menaje, el cual «podría ser completado por el adjudicatario en función de las necesidades del servicio». El pliego ya está redactado y la explotación tendrá un canon de 1.800 euros. Pero primero habrá que desalojar.