La Alhambra prevé una intervención integral en la Torre de la Vela Representantes de los medios informativos que asistieron a la conferencia de prensa posan en el patio de los Arrayanes. / J. P. La directora del Patronato, Rocío Díaz, anuncia también la actuación en las portadas del palacio Carlos V y fija como prioridad la «conservación preventiva» JORGE PASTOR Granada Martes, 10 septiembre 2019, 02:29

Estamos a principios de septiembre. Los críos empiezan el curso, los políticos empiezan el curso, los jueces empiezan el curso y, para no ser menos, los gestores del monumento más visitado de España, que está en Granada y que se llama la Alhambra, también empiezan el curso. La directora del Patronato se reunió ayer por la tarde en el Palacio de Carlos V con los periodistas para explicar, uno por uno, todos los proyectos que se emprenderán en el conjunto monumental en los próximos meses. No son pocos. ¿El más relevante? Pues posiblemente la intervención integral en uno de los grandes emblemas alhambreños, la Torre de la Vela. Pero también hay otras dos que, por su singularidad, no son menos relevantes: la restauración de las portadas del Palacio de Carlos V, por una parte, y de las cubiertas del entorno del Mexuar, por otra. Actuaciones que, según Díaz, se simultanearán con los trabajos de conservación que se realizan a diario por parte de los talleres de la propia Alhambra. En total, 126 proyectos de conservación. «Lo que en el lenguaje patrimonial se denomina 'conservación preventiva'», aclaró Rocío Díaz.

Otros hitos importantes a corto y medio plazo serán la conclusión de las obras para el uso museístico de la casa de Ángel Barrios. Respecto a la Acequia Real, se programado la rehabilitación del tramo comprendido entre el Carmen de Peregrina y el Barranco del Aljibe de la Lluvia y la elaboración de la documentación técnica necesaria para continuar posteriormente entre el Aljibe de la Lluvia y la Alhambra. «El objetivo -según Díaz- es que el agua llegue por su infraestructura original, facilitando además un magnífico paseo por los exteriores del recinto».

Acceso a la Huerta Colorada

Además de todo lo enumerado anteriormente, la responsable del Patronato informó este lunes de que está previsto el arreglo del acceso a la Huerta Colorada, la mejora de la caseta de apoyo a las actividades de carácter educativo que se desarrollan en la Huerta de la Mercería y fortalecer las relaciones con otras administraciones para recuperar espacios para la ciudad como el Hotel Reuma, el Maristán o el Baño de Hernando de Zafra. «Estamos trabajando en nuevas vías de colaboración con el Ayuntamiento de Granada porque la Alhambra no se entiende sin el Albaicín, ni viceversa; son dos colinas que se miran», dijo.

Más allá de los 'ladrillos', Díaz también aludió a sus retos como directora y subrayó que, además de aumentar la participación ciudadana y el diálogo y el acuerdo con el sector turístico, la transparencia en la gestión del Patronato también es uno de ellos. En concreto, se refirió al informe del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. «Hemos dado cumplimiento y hemos cambiado la página web para hacerla más accesible, tal y como nos comprometimos, porque no hay nada que ocultar», afirmó.

En este sentido, Díaz señaló que desde hace unos meses se está manteniendo un contacto «constante» con los hoteleros para «consensuar» aspectos tan sensibles como el sistema de venta de entradas a la Alhambra, que cuenta con el dictamen desfavorable de la Agencia de Defensa de la Competencia. «Esperemos que esté redactada para finales de este año 2019 y que se pueda poner en marcha en el transcurso de 2020; para ello ya estamos trabajando junto a la Agencia», comentó Rocío Díaz.