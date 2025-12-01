Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Casa de la Huerta Colorá en el Generalife .

La Alhambra intervendrá en la Casa de la Huerta Colorá en el Generalife para darle uso a medio plazo

El objetivo es solventar los daños que sufre la casa por efecto de la humedad y dar solución a los fallos estructurales que existen para ponerlo en uso en una segunda fase

Europa Press

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:47

El Patronato de la Alhambra de Granada ha sacado a licitación por un importe de unos 340.000 euros las obras de consolidación de la ... Casa de la Huerta Colorá en el Generalife. Es un inmueble declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en el que antaño se alojaba la familia de hortelanos que cultivaban estos espacios, pero en la actualidad tiene un alto grado de deterioro.

