Cúpula del Salón de Comares con el actual andamio. Pepe Marín

La Alhambra colocará un andamio pieza a pieza en el 'techo' de Comares para estudiarlo

La Junta saca a licitación unas obras, que serán el primer paso para la rehabilitación de la cúpula, que habrá que limpiar para analizarla

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:14

El Patronato de la Alhambra y Generalife quiere abordar la restauración de la armadura ataujerada que corona el Salón de Comares. Se trata de la ... cúpula más relevante del monumento alhambreño, con un peso importante en el arte hispanomusulmán. Para esta tarea se requiere inicialmente la limpieza del reverso de la armadura, para quitar el polvo presente en la cámara bajo la cubierta que remata a la Torre de Comares, por lo que es necesario instalar un andamio que permita acceder a cualquier punto de esta emblemática cubierta.

