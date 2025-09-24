La Alhambra colocará un andamio pieza a pieza en el 'techo' de Comares para estudiarlo

El Patronato de la Alhambra y Generalife quiere abordar la restauración de la armadura ataujerada que corona el Salón de Comares. Se trata de la ... cúpula más relevante del monumento alhambreño, con un peso importante en el arte hispanomusulmán. Para esta tarea se requiere inicialmente la limpieza del reverso de la armadura, para quitar el polvo presente en la cámara bajo la cubierta que remata a la Torre de Comares, por lo que es necesario instalar un andamio que permita acceder a cualquier punto de esta emblemática cubierta.

La Junta ha sacado a licitación la instalación del andamio por 232.796 euros. Es una obra de gran complejidad, ya que prácticamente se tendrá que instalar la infraestructura pieza a pieza y llevar hasta allí los materiales será una tarea titánica.

En la cúpula ya existe un andamio pero que no es válido para llegar a cualquier punto. Se instaló en la década de los noventa del siglo pasado y se trata de un andamio perimetral tubular en acero, que suspendido del forjado plano metálico que constituye la cubierta del inmueble permite un reconocimiento por los lados pero no permite acometer la limpieza integral que el Patronato de la Alhambra desea realizar, por lo que hay que instalar unas nuevas 'escaleras'.

Fauna en la cúpula

La colocación del andamio y las obras posteriores tendrán una gran complejidad. El proyecto dice que existe fauna que pudiera verse afectada durante el normal desarrollo de las obras como los murciélagos, en zonas tranquilas sin ruido de visitantes, y las abejas.

El Patronato de la Alhambra y Generalife quiere abordar la restauración integral de la armadura a medio plazo. Como parte de los estudios previos, el PAG tiene intención de realizar un diagnóstico del estado de conservación estructural de la armadura por su reverso.

Económicamente, según se recoge en el proyecto, la propuesta es sostenible, atendiendo a las necesidades planteadas en el encargo. La adquisición del andamio en propiedad, exime al PAG al pago de un alquiler mensual sobre una instalación que en el futuro ha de permitir la realización de una serie de estudios previos que conduzcan a la restauración integral de la armadura.

La implantación del nuevo andamio se hará en paralelo al actual. La nueva estructura se replantea unos centímetros por debajo de la rasante de las bandejas de suelo de la actual.

Un nuevo estudio

Este nuevo estudio actualizará el de hace más de 30 años. La armadura, que es meramente decorativa, no tiene problemas estructurales así que la restauración sería más bien estética. Actualmente el reverso de la armadura se encuentra cubierto por una gruesa capa de polvo que impide determinar las patologías presentes. Por otro lado la estructura de andamio que permite el acceso a este reverso es insuficiente para poder distinguir con precisión el grado de alteración que existe en las zonas de apoyo de los faldones en el muro.

Por eso, para poder inspeccionar y elaborar este diagnóstico es necesario realizar previamente las siguientes actuaciones: adecuar los acceso a los faldones de la armadura; la aspiración controlada de la gruesa capa de polvo y la representación gráfica del estado actual en 3D y 2D de la cubierta y los lienzos y modelo digital 3D de la armadura. También se llevará a cabo el estudio en laboratorio de pigmentación de los fragmentos que se han desprendido de la estructura.