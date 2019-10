¿Alguien puede dar más?

¡Ojalá pudiera citar a todas las firmas que acompañan a las obras que desde ayer se exponen en la sala Zaida de Caja Rural y cuya visión, ya de por sí, es un auténtico placer! Son más de cincuenta los artistas -y setenta los trabajos- que ha reunido la Asociación Granadina de Amistad con la R.A.S.D., con el pueblo saharaui y cuyo destino es la gran subasta que se va a celebrar el día seis de noviembre.

Hagan las cuentas, si se consiguiera sólo cien euros por cada obra -en muchos casos, muy por debajo de su valor- la recaudación permitiría que hasta quince niños puedan disfrutar el próximo verano de unas 'vacaciones en paz', que es una de las más importantes labores que lleva a cabo la asociación, como recordaba su presidenta, Gracia Fernández. En esos mismos términos se expresaba la diputada de Bienestar Social, Olvido de la Rosa, que conoce de primera mano la situación de los campamentos y que, desde la Diputación, contribuye con una importante donación a conseguir que vengan más peques a los que, además de sacar del calor del desierto y de ofrecerles asistencia médica -cuando es necesaria- y cubrir algunas de las carencias que sufren durante el resto del año, pueden conocer otras culturas, comprobar de primera mano que la convivencia entre razas y religiones es posible y, por tanto, ayudar a la cultura de la tolerancia, como dijo el coordinador andaluz, Malainin Embarec.

Todo eso es lo que se recoge entre las paredes de la exposición de la que Jaime Rivadulla y Julia García son los comisarios y que también visitaba el presidente de Caja Rural, Antonio León. Y es que, como recordaba Poli Servián, coordinadora de la Fundación de la entidad bancaria, es importante apoyar a quienes más lo necesiten.

Con los beneficios, los niños saharauis pueden sufragarse sus 'vacaciones en paz'

Mucho público y muy diverso en la inauguración de la muestra. Allí pude ver al vicepresidente de la asociación Juan Antonio Martín-Vivaldi, o el alcalde de Peligros, Roberto García, que saludaba a uno de los artistas, Manuel Moleón, que comparte espacio con Asunción Jódar, Belén Mazuecos, David Zaafra, Fernando Contreras, Marite Martín-Vivaldi, Leonor Solans, Fernando Jiménez o Ángeles Agrela; algunos de los autores que colaboran en esta tercera edición de SahArte, que así se llama la iniciativa.

Y es importante, porque, en Granada, las familias que colaboran en la acogida de estos menores no tienen que asumir los gastos de los traslados. Una buena ayuda que se consigue con fondos como los aportados por las instituciones públicas y, sobre todo, por lo que se pueda conseguir con el esfuerzo de la sociedad. Yo ya he visto una obra que me gusta. El día seis nos vemos. Hay que dar más.