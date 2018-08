«¿Alguien ha preguntado a los niños de Juana Rivas si quieren estar con su madre? Si llega el momento, soy partidaria del indulto» Inmaculada López Calahorro en las escaleras de la Subdelegación. / PEPE MARÍN Entrevista Inmaculada a López Calahorro, subdelegada del Gobierno en Granada | «El informe que tengo sobre la segunda circunvalación me habla de 2020. Para nada a finales de 2018», advierte la nueva subdelegada QUICO CHIRINO GRANADA Domingo, 5 agosto 2018, 03:07

Ayer cumplió un mes en la Subdelegación del Gobierno. No es el mejor lugar para pasar el verano. No sólo porque le tocará atender la llegada masiva de inmigrantes a la Costa de Motril o estar pendiente de los retrasos en el aeropuerto. Básicamente, porque en la mayoría de las estancias del palacete de Gran Vía no hay aire acondicionado. Inmaculada López Calahorro -profesora y doctora en Filología Clásica- es bastante conocida en el mundo de la cultura. Fue diputada provincial de este área y directora general de Museos y Promoción del Arte de la Junta de Andalucía. Ahora se ha convertido en la primera subdelegada del Gobierno en Granada.

Como investigadora de la obra de Gabriel García Márquez, conocerá -para evitarlo- la advertencia del Nobel colombiano: «Ningún dirigente político, ningún jefe de Estado oye absolutamente a nadie».

-Llega a la Subdelegación dos meses después de que le nombraran directora del Patronato Lorca. ¿La gente entiende estos saltos de un cargo a otro en tan poco tiempo?

-Quienes me han llamado se han alegrado muchísimo, cuando volví como directora del Patronato y más cuando me nombraron subdelegada. A mi toma de posesión vinieron Jesús Conde, José Carlos Rosales... Vino gente de la cultura, esa red que tengo trabajada de estos años atrás. Nadie me ha tratado como alguien que vaya saltando de un lado a otro.

-Vuelve a la primera fila de la política y en un puesto de tanta exposición. Aquí los temas no siempre son tan amables...

-Ser subdelegada es una altísima responsabilidad. Me doy cuenta de que voy cogiendo bien las riendas. No sólo he estado en el ámbito de la cultura, he sido jefa de servicio en Ordenación Educativa, que es una de las parcelas más complejas en Educación, y eso me ayuda a gestionar rápido.

-¿En qué se nota que sea la primera mujer subdelegada?

-La gente de aquí, las mujeres, se alegraron muchísimo de que una mujer entrara en la Subdelegación. Estoy acostumbrada, como diputada o como profesora, a ver mujeres, pero aquí no estaban en el poder. Por eso puse en mis redes sociales que tenía la sensación de haber roto el techo de cristal. No he parado de atender a alcaldes pero, habrá sido casualidad, han venido primero las alcaldesas. Alcaldes y alcaldesas que vienen a diario tienen cara de felicidad porque, por fin, entran a la Subdelegación del Gobierno después de muchos años. Sí me han dicho que pedían cita y no se la daban. Aquí, a quien llama, se le atiende.

-En la relación con los cuerpos de seguridad supongo que eso de ser mujer no afecta...

-Se lo tiene que preguntar a ellos. Yo tengo una magnífica coordinación. El mismo viernes que llegué contacté con el coronel de la Guardia Civil y con el comisario provincial, el lunes. También con el jefe de Andalucía Oriental. Son relaciones muy fluidas y a ellos les tiene que preguntar si ven distinto que haya una subdelegada.

-Como mujer y como subdelegada, ¿es partidaria del indulto a Juana Rivas?

-Se han presentado 258.000 firmas. Se ha dicho que hasta que no sea firme la sentencia no se puede proceder. Haré una consideración: ¿alguien ha preguntado a esos niños si quieren estar con su madre? La defensa del niño a estar con el padre y con la madre tiene que ser obligada. Si llega el momento, sí soy partidaria de ese indulto. Con todo el respeto a esa sentencia, creo que, a lo mejor, se podía responder de otra manera a lo fundamental: a la defensa del niño. ¿Por qué no les preguntamos? Socialmente hay que tenerlo en cuenta.

Infraestructuras

-Probablemente será la subdelegada que se monte en el primer viaje en AVE...

-Es el gran deseo de toda Granada.

-Sin embargo, las declaraciones del ministro José Luis Ábalos tras entrevistarse con la presidenta andaluza, Susana Díaz, sonaron muy muy parecidas a las del exministro Íñigo de la Serna: las pruebas van bien pero es cuestión de seguridad...

-Habrá que esperar a lo que nos diga en septiembre; cuando venga veremos la realidad de la situación.

-¿Pero la expectativa es que haya una plazo definido?

-Estamos en esas pruebas de seguridad y el ministro ha dicho que lo dirá en septiembre. Habrá que esperar, está muy cerca septiembre.

-Pero habrá algunas líneas que no se puedan admitir...

-Nos lo tiene que decir en septiembre.

-El anterior subdelegado decía que con el ritmo de Zapatero el AVE habría llegado en 2032. ¿Cómo dejó el PP la obra?

-Ábalos dijo que había esos problemas de seguridad (en Íllora) y es muy importante que estén subsanados. Esa información, que es técnica, nos la tiene que dar el ministro. No le puedo decir otra cosa.

-Fomento decidió este viernes reabrir la línea de Moreda. ¿Llevará mucho tiempo? ¿Eso significa que la llegada de la Alta Velocidad no se espera a tan corto plazo?

-Las pruebas del AVE continúan su proceso. Cuando se trata de garantizar la seguridad ferroviaria hay que extremar las precauciones. En su última visita a Andalucía, el ministro avanzó que estaba dispuesto a estudiar alternativas para acabar cuanto antes con el aislamiento ferroviario, que dura ya más de tres años. Este Gobierno socialista ha demostrado su sensibilidad y compromiso con Granada y ha anunciado que pondrá en marcha un tren directo hasta Madrid vía Moreda. Con esta medida quedan en evidencia los argumentos del anterior gobierno del Partido Popular, que ignoró a toda la provincia y no dijo la verdad al mantener que las obras de reconexión por Moreda con tren convencional eran muy costosas e «inviables» desde un punto de vista económico.

-¿Qué información tiene sobre la segunda circunvalación? El PP decía que estaría a final 2018...

-He programado la visita para primero de septiembre, pero el informe que tengo me habla de 2020. 2018, no. Es un informe que he pedido al director de Carreteras. El último tramo estaría en 2020. Otros sí estarán en 2019. 2018 para nada, que quede claro que no vamos a retrasar nada. Nos la hemos encontrado así.

-Otro asunto candente este verano son los retrasos en los vuelos. ¿Qué puede hacer el Gobierno?

-He pedido información. Lo que me han trasladado es que ha habido huelga en el corredor de Marsella y esto afectaba a conexiones de Vueling en Barcelona. Ahora parece que está más normalizado.

-¿Le ha sorprendido la reacción -o más bien la no reacción- de otras instituciones? Como si los retrasos no fuesen con ellas...

-Yo solamente pido la información desde mi ámbito. Una información que creo que hay que tener. Lo demás, no lo sé.

-Otro tema del verano es la inmigración. ¿Hay efecto llamada?

-No creo. Tenemos que ser conscientes de que nuestra crisis ha afectado también en estos países. La gente busca sobrevivir o vivir en condiciones dignas. No sé si existe todavía el 0,7%, que se aplicaba cuando yo era concejala. Si no permitimos el desarrollo en sus países de origen y sus condiciones son pésimas la gente tiende a irse, como nosotros cuando emigrábamos. Esa realidad estaba antes de Pedro Sánchez. Estamos atendiéndolos en el sur pero somos un lugar de paso, por eso tiene que implicarse Europa, como ha hecho Juncker.

-¿Cuál es la solución?

-El ministro se ha entrevistado con distintos gobiernos, como Marruecos, Mauritania... Parte de la política de Juncker es trabajar con estos países. La solución humana es tener condiciones de vida aceptables. Europa se cerró con sus políticas conservadoras a lo que está pasando en el mundo y el mundo quiere respirar. Tenemos que ser más solidarios.

-Sí se necesitan soluciones inmediatas a la situación que se encuentran cuando vienen; especialmente en Motril, donde proporcionalmente tiene mucho impacto la llegada en una semana de cientos de personas en patera...

-Tenemos el centro de acogida y hemos distribuido por el polideportivo. El Ayuntamiento nos lo ha ofrecido y hemos intentado que estas personas estén lo mejor atendidas posible.

-El PSOE denunciaba desde la oposición que el centro de acogida del puerto no reunía las condiciones idóneas. ¿Se va a mejorar?

-Vamos a intentarlo. Vamos a trabajar en eso.

-¿Tienen aclarado cómo se produjo el contagio de sarna en un agente de la Policía? ¿Fue por falta de medios?

-Sólo ha sido un caso. Me puse en contacto con el comisario provincial. No entiendo cómo se puede decir que no hay medios. Allí están sus guantes, mascarillas, tienen una guía para el caso que sucedió... Esto tuvo que ocurrir hace siete semanas. ¿Poder decir que fue allí? Por la información que tengo no se podrá saber. Hay que tener cuidado porque de repente se genera una alerta con la que ponemos en cuestión la llegada pacífica de los migrantes.

-¿Para cuándo una solución a la presa de Rules?

-La delegada de Medio Ambiente de la Junta me dice que nunca se ha entrevistado en cinco años con la Subdelegación para ponerse en coordinación. Hay un proyecto que se está redactando, es un proyecto básico. Después hay que trabajar con Medio Ambiente. Rules sí da agua. Da agua para beber a buena parte de la población y también para regadío, que es lo que hay que incrementar. Quiero saber en qué momento está ese proyecto y su tramitación ambiental.

-Por lo que cuenta está en una fase muy embrionaria...

-No lo sé, acabo de llegar y es lo que estoy averiguando. Sé que en 2016 se presentó en Subdelegación la iniciación de ese proyecto.

-¿Acabado no está?

-No tengo constancia. Nadie me ha dejado un papel diciendo cómo está. Me corresponde impulsarlo.

-Todo dependerá de lo que dure este Gobierno...

-Sé que es compleja la situación por la minoría. Pero es una alegría ver este cambio, que se abran las puertas... Esa línea 400 que inmediatamente se ha adjudicado...

-El PP cuestiona que se haya cambiado la prioridad de la línea 400...

-Aquí entró el miércoles la solicitud para la modificación de la subestación. Dicen eso porque no pueden explicar que en 2015 la sacaron de la prioridad y no dieron la cara.