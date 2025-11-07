Alfonso Borrego recibe el premio Hispanidad Ciudad de Santa Fe

Se hizo la prueba del ADN para conocer sus orígenes verdaderos. Y el resultado confirmó lo que una de sus abuelas siempre le decía: «Aquí ... está un indio». Tanto que es bisnieto del legendario líder apache Gerónimo, ese que tantas veces hemos visto en películas, que «han dicho tantas tonterías». Lo dijo el historiador y artista norteamericano Alfonso Borrego, distinguido, en la categoría de Ciencias sociales con el premio Hispanidad Ciudad de Santa Fe en su segunda edición. Un acto celebrado en la Casa de la Cultura José Rodríguez Tabasco, presidido por el alcalde de la localidad, Juan Cobo, que habló de la importancia del legado hispánico, recordando que la Corona española fue la primera defensora de los derechos de los indios.

Cobo destacó del premiado «su trabajo de revalorización del mestizaje cultural» y «su defensa de la verdad histórica frente a la leyenda negra». Algo de lo que se habló y mucho, y que gusta a Borrego porque «al fin están oyendo lo que decimos».

El premio –que ganó en su primera edición la periodista Cristina López– tiene por objeto reconocer «la labor científica, técnica, cultural, social o humanitaria de personas e instituciones que se distinguen por la defensa, estudio y promoción del legado histórico de España como generador de la Hispanidad».

El concejal de Cultura, Ángel López Carreño, como secretario del jurado, leyó el acta de la decisión en la que han tenido mucho que ver –y mucho trabajo– el resto de las personas que lo han conformado: Purificación Villafranca, Manuel Morillas, Consuelo Castillo, Juan Antonio Jiménez y José Soto, al que pude ver saludando a algunos de los asistentes. Allí estaban el diputado nacional Carlos Rojas; el senador Joaquín Camacho; los delegados de la Junta de Andalucía, David Rodríguez y Manuel Francisco García; Rosa María Fuentes, Cristina Alejandra Jiménez y Ricardo López, del Parlamento andaluz; de la Diputación, Mónica Castillo y Antonio Díaz, y del Ayuntamiento de Granada, Rosario Pallarés, y también representantes de otros municipios caso de Chauchina, Íllora o Deifontes.

No faltaron autoridades militares como el subdelegado de Defensa, Federico González-Vico; el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Francisco Javier Arteaga, el coronel jefe de Los Mondragones, Fernando García, el comandante naval Ángel Gamboa y el comisario jefe de la Policía Nacional, Ignacio Sánchez.

Y muchos más que vivieron una gala en la que no faltó la música y la reivindicación de una historia que, en algunos casos, se tiene que reescribir.