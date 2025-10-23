Alertan desde Granada de una estafa por tu tarjeta sanitaria que afecta a toda España: «Elimínalo» La Policía Local de Maracena señala que está circulando por correo electrónico o SMS, extremo que confirma el Incibe

Camilo Álvarez Jueves, 23 de octubre 2025, 12:33

Un mensaje de la Policía Local de Maracena ha puesto en alerta a la población por una estafa que está circulando a nivel nacional. «No, la tarjeta sanitaria no tienes que renovarla», apuntan desde el cuerpo policial maracenero. Un correo o SMS ha llegado a miles de personas en las que advierte, supuestamente desde el Ministerio de Sanidad, de que es necesario hacer una renovación de la tarjeta sanitaria.

El mensaje que ha difundido la Policía de Maracena señala que «si te encuentras un email o SMS como los que se adjuntan o similar, elimínalo».

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha confirmado esta estafa que está circulando por todo el país: «Se ha identificado una campaña fraudulenta de correos electrónicos y mensajes de texto que comunica a las víctimas la sustitución obligatoria de la Tarjeta Sanitaria Individual (TSI), con motivo de la implantación de un nuevo sistema de verificación».

Este fraude lo que busca realmente es recopilar información personal y de la tarjeta bancaria de los usuarios que han recibido el correo o el SMS. Por eso, «si has recibido la notificación y no has accedido al enlace, te agradecemos que lo reportes a nuestro buzón de incidentes, tu colaboración puede ayudarnos a identificar nuevas campañas y proteger a otros usuarios», señala el organismo. Además, recomienda bloquear al remitente y eliminar la notificación.

Señala que en los últimos días se ha detectado una campaña fraudulenta difundida a través de correos electrónicos y mensajes de texto que contienen un enlace que redirige a una supuesta página web que suplanta al Ministerio de Sanidad. Los mensajes intentan convencer a la víctima de que es necesario renovar la tarjeta sanitaria.

Uno de los signos clave que se observa en esta estafa es el motivo de alerta al indicar que existe un corto periodo de plazo para realizar la acción y el condicionante de que, si no se realiza, el usuario perderá el acceso a los servicios que ofrece estar en posesión de una tarjeta sanitaria.

Además, y en este caso particular, el Incibe explica que la tarjeta de la Seguridad Social no suele necesitar renovación, ya que el número de la Seguridad Social es único y permanente durante toda tu vida laboral, pero se puede solicitar un duplicado o actualización de la misma en su sede oficial. Además, para cualquier gestión en un organismo público es necesario identificarse con el DNI electrónico, el certificado digital o el sistema Cl@ve. En caso de acceder a una supuesta web oficial de la administración pública y que no soliciten dicha identificación para la realización de gestiones, es posible que esté accediendo a un sitio fraudulento.

El Incibe recuerda una serie de recomendaciones ante este tipo de estafas:

-Siempre se puede llamar al número de Ayuda en Ciberseguridad, 017 si tienes dudas.

-En el caso de que hayas accedido al enlace y proporcionado tus datos personales y/o bancarios, sigue estos pasos cuanto antes:

-Contacta lo antes posible con tu entidad bancaria para bloquear los movimientos sospechosos y la tarjeta bancaria.

-Guarda todas las capturas y evidencias posibles. Para darles mayor validez, puedes utilizar el servicio de testigos online.

-Presenta una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, apoyándote para ello en las evidencias que has recopilado del fraude.

-Realiza egosurfing periódicamente para comprobar si tus datos personales se han visto filtrados en la Red y están siendo utilizados sin tu consentimiento.