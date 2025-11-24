Alertan de un falso festival japonés en Granada creado con IA

El festival Japan Vibes estaba hasta en la sopa. El vídeo aparecía en todas las redes sociales anunciando que «la mejor forma de vivir Japón» ... llegaba al Parque García Lorca de Granada, el 22 de mayo de 2026, por solo 34,95 euros. Un vídeo en el que se podían ver desfiles y comida tradicional, juegos, mercados, espectáculos, kimonos y samuráis... pero todo falso, claro. Todo creado con inteligencia artificial. Tan falso que, efectivamente, el evento ni existía. Sin embargo, no era fácil detectar la estafa: había una web, redes sociales y hasta un correo de contacto.

La alerta llegó por la propia embajada japonesa en España, en su cuenta de X. Advertían de que ellos no tenían nada que ver con ese evento, tal y como, al parecer, se estaban promocionando. Al momento empezaron a surgir mensajes que relacionaban Japan Vibes con otro festival, el Japan Fest, que, en teoría, se iba a celebrar en decenas de ciudades de Suramérica.

Aunque el nombre era diferente, todo lo que ofrecía el festival era idéntico al de España. Incluso las descripciones: «Un festival que no te puedes perder. Desde los vibrantes tambores taiko hasta los sabores auténticos del ramen y el sushi pasando por los fuegos artificiales y los desfiles de cosplay, vivirás Japón como si estuvieras allí». Numerosos medios avisaban de la posible falsedad del evento suramericano.

El Ayuntamiento de Granada, al conocer este festival, advirtió a IDEAL de que no existía ninguna reserva del espacio, el Parque García Lorca, para esa fecha. Lo que era muy extraño. Desde IDEAL escribimos un correo electrónico al mail facilitado por el evento y la respuesta llegó al instante: «Hola. Gracias por tu mensaje. ¿En qué te puedo ayudar? Saludos P. M». Tras preguntar por la posible estafa y la ausencia de una reserva del espacio, ya no hubo más respuestas.

Pantallazo de la web del evento en Granada. R. I.

Este lunes, la web de Japan Vibes ya está cerrada después de una campaña promocional incesante en redes sociales con vídeos y publicaciones diseñadas para cada localidad. El evento tenía una docena de ciudades seleccionadas, como Madrid, Málaga, Valencia o Córdoba. Todas las citas en espacios muy céntricos que, en realidad, no estaban reservados. Y en todas repetían el mismo modus operandi: entradas limitadas por 34,95 euros con las que participabas en un sorteo de un viaje a Japón; además, regalo de bolsa conmemorativa, kit sorpresa, menú degustación, espectáculo de geishas y fuegos artificiales, aparcamento gratuito...

Este evento fake, completamente creado por inteligencia artificial, ha estado una semana vendiendo entradas falsas. El número de víctimas no se conocen.