Portada de la web del evento, ya cerrada. R. I.

Alertan de un falso festival japonés en Granada creado con IA

En la web de Japan Vibes, ya cerrada, databan la celebración para el 22 de mayo de 2026, en el Parque García Lorca, una petición que nunca llegó al Ayuntamiento. Las entradas se vendían a 35 euros

José E. Cabrero

José E. Cabrero

Granada

Lunes, 24 de noviembre 2025, 10:00

Comenta

El festival Japan Vibes estaba hasta en la sopa. El vídeo aparecía en todas las redes sociales anunciando que «la mejor forma de vivir Japón» ... llegaba al Parque García Lorca de Granada, el 22 de mayo de 2026, por solo 34,95 euros. Un vídeo en el que se podían ver desfiles y comida tradicional, juegos, mercados, espectáculos, kimonos y samuráis... pero todo falso, claro. Todo creado con inteligencia artificial. Tan falso que, efectivamente, el evento ni existía. Sin embargo, no era fácil detectar la estafa: había una web, redes sociales y hasta un correo de contacto.

