Alertan del expolio de obras de arte de conventos para su venta privada Fachada del clausurado convento Vistillas. / IDEAL El cierre masivo de claustros convierte la ciudad en una «cantera» para la compra de arte sacro de órdenes religiosas sin inventario PILAR GARCÍA-TREVIJANO GRANADA Martes, 18 diciembre 2018, 00:28

La falta de vocaciones ha llevado al cierre de numerosos conventos y monasterios de la capital. Es época de crisis, los miembros de las órdenes religiosas están bajó mínimos y las misiones a América Latina o la India ya no son suficientes para abastecer los claustros, que irremediablemente se ven obligados a poner a la venta los inmuebles. Uno de ellos, la iglesia conventual de Nuestra Señora de los Ángeles del Realejo, conocido popularmente como convento Vistillas.

Las religiosas echaron el cierre a principios de año y tanto las monjas que quedaban en el edificio como los bienes materiales y objetos en posesión de las clarisas se traspasaron a los conventos del Santo Ángel Custodio y la Encarnación. Sin embargo, según confirma la fiscalía de Granada, en el mes de julio denunciaron en Madrid la presencia de varios objetos a la venta en un rastrillo que presuntamente pertenecían a la congregación religiosa granadina.

El diario 'El País' publicaba el pasado viernes lo sucedido en Madrid. Según el medio, la representante legal del Convento de Nuestra Señora de los Ángeles manifestó en la Comandancia de la Guardia Civil de Granada que las imágenes y el banco procedentes del convento viajaron hasta la capital de España para ser restaurados. El acuerdo entre la orden religiosa y el taller artesano no prosperó.

La Asociación de Vecinos del Realejo explicó ayer a IDEAL que las hermanas estuvieron trabajando durante un mes para trasladar las piezas del ya clausurado convento Vistillas. Según les comunicó la institución, en verano el ministerio fiscal se puso en contacto con las responsables de la federación de monjas clarisas en Estepa (Sevilla) para preguntar sobre el banco extraviado en Madrid y éstas confirmaron que lo habían mandado para su restauración. Con el cierre del convento las hermanas olvidaron el banco y ante el impago de los trabajos, el taller pretendió venderlo para recuperar la inversión. Finalmente, la orden negoció con el obrador y consiguió recuperar el mueble. La asociación de vecinos insiste en que las monjas no habían tratado de vender «absolutamente nada». Declaraciones que confirmó ayer por teléfono a este medio la federación de la congregación del convento de Santa Clara de Jesús de Estepa.

Las explicaciones y el malentendido con las obras extrañan a la Academia de Bellas Artes de Nuestra Señora de las Angustias. Esta entidad artística defiende que normalmente las piezas no se trasladan para su restauración. El conflicto radica -apuntan los expertos consultados- en que no existe un inventario cerrado sobre los bienes de la Iglesia. Los que no estén catalogados se pueden vender: «Nadie tiene control sobre eso».

En el foco

Jesús Conde Ayala, pintor que pertenece a la academia, explica que el cierre masivo de conventos ha puesto a Granada bajo el foco del mercado de compra venta de arte: «La ciudad es una cantera. Los ambientes económicos de Madrid, China y Estados Unidos han echado la vista a las obras religiosas que han vuelto a cotizarse en subasta. Se está comprando imaginería española al igual que en la crisis de los años 70 y 80 con el arte de escultores ligados a Granada como Alonso Cano y Mena», manifiesta. La academia teme por el futuro del patrimonio eclesiástico: «Hasta ahora se cerraba un convento y trasladaban los objetos a otros espacios religiosos. Pero si están cerrando todos, ¿dónde irá el patrimonio?».

Por su parte, la asociación Granada Histórica y Cultural denuncia que el caso del convento Los Ángeles se hizo mal desde el principio. Aunque no está declarado como BIC, el inmueble tiene protección, por lo que debía disponer -dice- de un catalogo para la consulta administrativa. Dicho inventario se hizo una vez anunciada la venta y presentada la denuncia. Desde la asociación instan a combatir la especulación de terceros con las obras de arte sacro: «Las órdenes religiosas han hecho muchas barrabasadas en el pasado, si el arte y los bienes están catalogados, la administración puede pedir que lo exhiban».

La asociación insiste en que las órdenes religiosas suelen intentar conservar el patrimonio y consideran que la mejor forma de preservar el patrimonio eclesiástico es, precisamente «desde lo eclesiástico». «En este caso concreto, no somos partidarios de que los bienes muebles integrantes de un patrimonio histórico y dentro de un bien inmueble, catalogado o no, se separe», añade.

Ambas entidades culturales enumeraron ayer otros casos de venta, traslado y dispersión de obras de arte en Granada, como el intento de enajenación del órgano del convento Santa Catalina de Siena, el traslado de un altar de Extremadura al convento de las Carmelitas de San José o el desmantelamiento de la Piedad y San Gregorio Bético.