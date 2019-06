Alertan de la avería de dos semáforos muy transitados junto al PTS de Granada No se muestran en rojo cuando se abren en verde para los peatones por lo que ningún vehículo para poniendo en peligro a los viandantes ÁLVARO LÓPEZ GRANADA Lunes, 10 junio 2019, 12:28

Dos de los semáforos con más tránsito en la zona del Parque Tecnológico de la Salud (PTS) se encuentran averiados. Se trata de dos de los que están ubicados justo en la rotonda de la avenida de la Ilustración con la avenida de Dílar. En concreto, los más cercanos a la parada del Metro de Granada. Según denuncian algunos vecinos a través de las redes sociales, la luz roja no se enciende cuando está abierto el semáforo al paso de peatones.

Es decir, cuando los viandantes tienen el semáforo en verde para poder pasar, la luz roja que tiene que mostrarse para detener a los vehículos que circulan por la zona, no lo hace porque no aparece. Poniendo así en peligro la seguridad de los peatones que cruzan porque el semáforo está en verde y se lo permite, pero que desconocen que los vehículos que transitan no tienen luz roja que les impida el paso. Al parecer, esta está fundida.

Fuentes consultadas por Ideal sobre esta avería explican que ya se ha detectado la incidencia y que ya se han iniciado los trámites para solventarla. Se espera que durante el día de hoy quede resuelto un problema que afecta a decenas de personas que a diario utilizan estos semáforos no solo para cruzar de acera sino para poder utilizar la cercana parada de Dílar del Metropolitano de Granada.