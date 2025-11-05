Alerta por lluvia, tormentas y posibles tornados en Granada: desde qué hora y en qué zonas

El cambio de tiempo llega hoy a Granada. Un frente, que a su vez se verá reforzado por la presencia de una vaguada en altura, ... hará que se produzcan durante la jornada lluvias intensas y tormentas en buena parte de España. Una situación que también afectará a Andalucía, con varias provincias, entre ellas Granada, con alertas activas por fenómenos meteorológicos adversos.

Durante las primeras horas de este miércoles la situación será tranquila, con cielos despejados un ambiente soleado. De hecho, se notará un aumento de las temperaturas, llegando a mediodía con valores en torno a los 27 grados en prácticamente toda la provincia granadina. Sin embargo, a partir de la tarde la situación será bastante diferente.

En torno a las 13:00 horas la lluvia y las tormentas llegarán a Granada, sobre todo a las zonas de interior de la provincia. Y conforme avancen las horas la intensidad de las precipitaciones irá a más. Por la tarde, a partir de las 18:00 horas, hay un aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología por lluvia y tormentas en la costa granadina, zona en la que hasta las 00:00 horas podría acumularse hasta 25 mm de lluvia en una hora. Además, no se descarta la formación de tornados o trombas marinas.

Ampliar Previsión meteorológica de la Aemet para la noche de hoy. Ideal

La madrugada del jueves continuará siendo lluviosa en Granada y también se notará un fuerte bajón térmico. De máximas cercanas a los 30 grados en miércoles pasaremos a registrar 17 grados como valor más alto en la provincia el jueves, con mínimas por debajo de los 10 grados. Después de las lluvias de la madrugada, se espera que la situación sea más tranquila desde por la mañana.

Aunque los cielos permanecerán cubiertos, no se esperan nuevas precipitaciones a lo largo del día. Eso sí, habrá nuevos avisos meteorológicos de la Aemet durante la jornada. En concreto, de 09:00 a 15:00 horas hay activa una alerta por fenómenos costeros, con posibles vientos del oeste con intervalos de hasta 60 km/h.

¿Seguirá lloviendo en Granada?

El viernes será un día algo más tranquilo, sin precipitaciones ni fenómenos meteorológicos destacados en Granada. La estabilidad será la nota predominante hasta la noche, momento en el que podrían darse algunos chubascos en las zonas de interior. Esas lluvias se extenderían durante la madrugada del sábado, pero no serán muy duraderas, volviendo a despejarse los cielos desde por la mañana y dejando una situación sin nuevas precipitaciones lo que resta del fin de semana.