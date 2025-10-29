Alerta en Granada por una borrasca con rasgos subtropicales: avisos por fuertes tormentas

Este miércoles el tiempo en Andalucía estará marcado por la llegada de una borrasca con rasgos subtropicales. Una situación que ha propiciado que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ... active avisos de diversa índole en todas las provincias andaluzas por fenómenos meteorológicos adversos. De este modo, será un miércoles de tormentas, viento y lluvia al que seguirá un jueves de chubascos.

En el caso concreto de Granada, este miércoles la Aemet ha activado avisos amarillos por tormentas y lluvia en la costa granadina y por precipitaciones en Nevada y Alpujarras. Unas alertas que permanecerán vigentes de 12:00 a 00:00 horas. Pero tras el mal tiempo de este miércoles la situación cambiará rápidamente el jueves en la provincia.

Durante la madrugada los cielos seguirán cubiertos de nubes y habrá algunos chubascos en las zonas de interior. Sin embargo, desde por la mañana el panorama meteorológico será diferente: los cielos se despejarán poco a poco y volverá a lucir el sol. De hecho, aunque en el resto de Andalucía, sobre todo en las provincias occidentales, se esperan nubes y lluvia, lo más probable es que desde por la mañana no vuelva a llover en Granada.

En lo relativo a las temperaturas, estas seguirán descendiendo tanto en sus valores máximos como en los mínimos. De este modo, el jueves Granada se convertirá en la provincia andaluza más fría, con los termómetros bajando de los 10 grados durante la madrugada y superando ligeramente los 20 grados durante el día.

Ampliar Pronóstico del tiempo para Granada durante los próximos días de la Agencia Estatal de Meteorología. Aemet

¿Llegarán más lluvias?

El viernes y el sábado serán días marcados por la estabilidad y los cielos soleados en toda la provincia. Aunque llegarán nuevos frentes a Andalucía, estos solo afectarán a la mitad occidental de la comunidad autónoma. En Granada tanto el viernes como el sábado volverá a lucir el sol y las temperaturas subirán ligeramente.

Eso sí, el domingo podrían llegar cambios: habrá más nubosidad desde primera hora y las temperaturas descenderán ligeramente. Y además de eso, también podrían producirse algunos chubascos débiles durante el día, siendo más probables a partir de mediodía y durante la tarde.