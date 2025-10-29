Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Alerta en Granada por la llegada de una borrasca con rasgos subtropicales. Ideal

Alerta en Granada por una borrasca con rasgos subtropicales: avisos por fuertes tormentas

La Agencia Estatal de Meteorología activa avisos meteorológicos en toda la comunidad autonómica por fenómenos adversos este miércoles

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:01

Comenta

Este miércoles el tiempo en Andalucía estará marcado por la llegada de una borrasca con rasgos subtropicales. Una situación que ha propiciado que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ... active avisos de diversa índole en todas las provincias andaluzas por fenómenos meteorológicos adversos. De este modo, será un miércoles de tormentas, viento y lluvia al que seguirá un jueves de chubascos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso: «Deja una huella imborrable»
  2. 2 La autopsia de la joven muerta en un piso de estudiantes de Granada no es concluyente
  3. 3 La fecha en la que subirá el diésel y la gasolina hasta 45 céntimos
  4. 4 Oliver, el negocio más histórico y «auténtico de Granada» desde 1850, ahora también online
  5. 5 Última hora de Aemet: avisos por tormentas en Granada este miércoles y tornados y trombas marinas en la Costa
  6. 6 La majestuosa casa granadina de hace 183 años que poca gente conoce
  7. 7 Roban joyas a la Virgen del Rosario que fueron entregadas temporalmente por devotos
  8. 8 Cortes en la A-7 en Granada hasta Navidad por la mejora de cuatro túneles en la Costa
  9. 9 Tres detenidos en Las Gabias por extorsionar y amenazar con una escopeta a un joven
  10. 10

    Hongla, fuera de la convocatoria por decisión técnica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Alerta en Granada por una borrasca con rasgos subtropicales: avisos por fuertes tormentas

Alerta en Granada por una borrasca con rasgos subtropicales: avisos por fuertes tormentas