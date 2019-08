«Somos la alegría de la huerta»

Alfredo Aguilar

4

«No he sido de salir mucho»

Entramos ahora en las intimidades cotidianas. YLaura aclara que a la hora de salir su madre «nunca ha sido muy estricta, pero sí ponían una hora. Recuerdo que podía estar en verano en la calle hasta la una tirando a una y cuarto, pero no he sido de salir mucho». Lo confirma su madre:«La verdad, tampoco hemos sido muy estrictos con el horario de volver a casa. Ella, por su condición de deportista, siempre ha sido muy responsable con este tema». Y dice como en voz baja para que no le oiga Laura:«Además de que no es muy juerguista, si algún día se pasa, necesita tres de recuperación ¡Jajajajajajaja!».