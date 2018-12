Una alegación fuera de plazo 'tumba' una ordenanza de 40 folios en el Ayuntamiento de Granada El concejal de Economía, Baldomero Oliver, pasa por delante del grupo popular, ayer. / Ramón L. Pérez PP y Cs solicitaron que se incluyera una petición realizada por la Asociación de Constructores y Promotores y el rechazo del PSOE acabó con el voto negativo de ambos grupos municipales ANTONIO SÁNCHEZ GRANADA Sábado, 22 diciembre 2018, 18:37

El pleno del Ayuntamiento de Granada rechazó ayer una ordenanza para mejorar la recaudación de los impuestos y actualizar los cauces legales de la administración para cobrar las tasas y tributos a los granadinos. Después de más de tres meses de debate sobre la misma y tras haber obtenido el visto bueno de los grupos políticos en la última comisión ordinaria de Economía para, al menos, lograr su aprobación, una ordenanza presentada fuera de plazo por la Asociación de Constructores y Promotores de Granada 'tumbó' el texto, de 40 páginas.

En dicha alegación, la ACP solicitaba que las licencias se cobraran cuando se produzca la concesión de la mitad y no cuando se presenta la petición para iniciar una obra o reforma. Tanto PP como Cs solicitaron en varias intervenciones al responsable de Economía, Baldomero Oliver, que incluyera la petición dentro del texto aunque hubiera llegado fuera de plazo, pero el titular del área no vio pertinente hacerlo al entender que existen otros mecanismos para adoptar esa medida a lo largo de 2019. Esta postura por parte del equipo de gobierno acabó con el rechazo de la ordenanza por parte de populares y naranjas. Francisco Ledesma le recriminó a Oliver que su petición era «muy puntual» y se hizo en esos términos «porque se tiene que votar hoy». Por su parte, Manuel Olivares criticó que el alcalde no haya «entendido» que se «debe al pleno». «Esto les pasa por presentar todo en el último momento y por traer los expedientes con un grano negro dentro», argumentó. Oliver, por su parte, aseguró que los constructores de la ciudad «han tocado el tambor» y les han dicho (a PP y Cs) «lo que tienen que hacer».

La votación de este expediente fue la única sorpresa en el pleno de ayer, en el que PP, Cs y la concejala de 'Vamos, Granada' Marta Gutiérrez votaron en contra de que se redujera la bonificación por domiciliación bancaria del recibo del IBI,que subirá un 4% en el año 2019 a la espera de la votación de la última ordenanza fiscal que queda abierta en el mes de enero.

El PSOE, sin embargo, no cuenta ahora mismo con apoyos para sacar adelante esa ordenanza, a la que PPy Cs también han notificado su rechazo y su intención de presentar alegaciones. La pérdida de esta votación en enero descuadraría aún más el ya de por sí desequilibrado anteproyecto de presupuesto, sobre el que los grupos municipales debatirán el próximo día 27 de diciembre. Con todas las puertas para obtener ingresos prácticamente cerrada la única alternativa para alcanzar un acuerdo es comenzar a recortar en la partida de gastos o volver a prorrogar las cuentas por cuarto año consecutivo.