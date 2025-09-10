Alcampo incorporó 536 productos de su marca en 2024

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:13 Compartir

Alcampo incorporó el año pasado 536 productos de su marca, siendo 280 de ellos de alimentación, 156 accesorios de mascotas, casi 70 de su marca Cosmia y 30 de artículos de limpieza.

Respecto a los productos de alimentación, Alcampo ha alcanzado un surtido de 4.258 referencias de su marca, cifra que supone un 10'% de incremento respecto al año anterior.

Del total de las 280 novedades en productos alimentarios, 170 lucen lucen el logo del pájaro rojo, medio centenar son de su primer precio y casi una veintena de Auchan Collection, la gama gourmet de la compañía, que alcanza tras estas incorporaciones las 178 referencias.

Entre las novedades bajo Auchan Collection se han introducido conservas certificadas con sellos de pesca y acuicultura sostenible MSC (Marine Stewardship Council) y ASC (Aquaculture Stewardship Council) respectivamente, entre ellas dorada, bacalao, lubina y anchoas y salmón.

Además, se han incorporado una decena de referencias de comida para animales bajo Premiun Auchan Expert, 14 referencias de pasta italiana, 7 de gama alta en proteínas «Protein+», 6 Bio, 3 de comida vegana, 3 para bebés (Baby) y 3 sin gluten, una gama específica que vio la luz en 2010 y alcanza ya las 59 referencias. .

Respecto a Cosmia, cabe indicar que es la marca dedicada al cuidado y belleza creada en España en 2012, que hoy por hoy cuenta con penetración mundial en todos los países donde opera Auchan Retail, ofreciendo en la actualidad 385 referencias, de las que 35 son Cosmia BIO.

Para Raúl García, director de marca propia de Alcampo indica: « Nuestra marca es un claro ejemplo de innovación y adaptación a las tendencias de mercado. Trabajamos día a día para satisfacer todas las necesidades y opciones de dieta de nuestros clientes».