La alcaldesa de Granada recibe a la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Alemana para España

La Cámara de Comercio Alemana para España ha celebrado hoy en Granada una reunión de su Junta Directiva con el objetivo de conocer el ecosistema ... tecnológico, empresarial y universitario de la ciudad. La visita, promovida por su presidente y CEO de T-Systems Iberia, Osmar Polo, y el director gerente, Mischa Groh, refuerza la posición de Granada como polo de innovación y ciudad atractiva para la inversión internacional, y se enmarca en la estrategia municipal hacia Granada 2031 Capital Cultural y en el impulso de grandes proyectos científico-tecnológicos como IFMIF-DONES.

«La elección de Granada confirma el atractivo de nuestra ciudad como lugar para invertir, innovar y generar oportunidades. Granada está preparada para liderar proyectos estratégicos con ambición europea, y seguiremos construyendo alianzas que impulsen crecimiento, empleo y futuro para la ciudad», ha afirmado la alcaldesa, Marifrán Carazo, tras la recepción institucional en el Ayuntamiento de Granada.

La Cámara Alemana, que agrupa a más de 1.100 empresas españolas y alemanas, invita tradicionalmente a su Junta Directiva a conocer ecosistemas empresariales relevantes para el desarrollo de las relaciones económicas bilaterales. En esta ocasión, se ha elegido Granada por ser T-Systems Iberia un ejemplo consolidado de creación sostenida y sostenible de empleo y riqueza en Andalucía. Su CEO, Osmar Polo, es además presidente de la Cámara Alemana, impulsando esta visita dentro de la estrategia de refuerzo de la presencia territorial y del acercamiento a las empresas asociadas en España, con especial atención a Andalucía, donde la institución cuenta con una base consolidada.

«Granada representa muy bien el tipo de ecosistema innovador y abierto con el que queremos seguir colaborando. Desde la Cámara Alemana trabajamos para acercar aún más nuestras empresas al territorio, fortalecer la cooperación con las instituciones locales y contribuir al desarrollo económico y tecnológico de regiones con gran potencial como Andalucía», ha señalado Osmar Polo, presidente de la Cámara Alemana y CEO de T-Systems Iberia.

La delegación ha estado integrada por directivos de compañías como Merck en España, Volkswagen Group España Distribución, Freudenberg España, Siemens España, MAN Truck & Bus Iberia, LIDL España, Messer Ibérica, GFT Consulting, Allianz España, Henkel Ibérica, TÜV SÜD, BASF Española, Commerzbank en España y Sparber Group, junto a representantes de la Embajada de Alemania y de instituciones vinculadas a la formación dual.

«Granada es una ciudad preparada para atraer inversión y generar nuevas oportunidades. A través de iniciativas como Granada Global, estamos impulsando una proyección internacional que conecta nuestra ciudad con proyectos, empresas y talento de todo el mundo. Queremos que Granada sea un lugar donde las compañías encuentren estabilidad, infraestructura, innovación y calidad de vida. Nuestro objetivo es claro: construir una ciudad que crece y crea empleo, una ciudad en la que merece la pena invertir y quedarse», ha enfatizado Marifrán Carazo, alcaldesa de Granada.

En Granada, T-Systems Iberia cuenta con uno de sus centros estratégicos de valor tecnológico en España, desde el que desarrolla proyectos en inteligencia artificial, ciberseguridad, analítica de datos, servicios cloud y administración electrónica, en colaboración con la Universidad de Granada. Su crecimiento ha permitido consolidar empleo cualificado y atraer talento, contribuyendo de manera decisiva al posicionamiento de Granada como ciudad referente en tecnología y servicios digitales.

«La Cámara Alemana tiene el compromiso de ser un socio activo para las regiones españolas donde la cooperación entre empresas, universidades y administraciones genera valor. Andalucía es un ejemplo de cómo la innovación y el talento pueden atraer inversión y reforzar los lazos económicos entre España y Alemania», ha destacado Mischa Groh, director gerente de la Cámara Alemana.

Este desarrollo tecnológico se ve reforzado por IFMIF-DONES, la futura infraestructura científica europea que situará a Granada en la vanguardia de la investigación vinculada a la energía de fusión, consolidando su papel en el mapa internacional de la ciencia y la innovación.

La jornada ha concluido con un encuentro empresarial en el que se han identificado líneas de colaboración en innovación tecnológica, digitalización y desarrollo industrial sostenible. El Ayuntamiento ha reafirmado su compromiso de seguir fortaleciendo alianzas internacionales que contribuyan a empleo cualificado, crecimiento económico y proyección exterior de Granada.