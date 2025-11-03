Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Alcaldes socialistas, protestando esta mañana en la puerta de la Diputación. Pepe Marín

Alcaldes socialistas se plantan en Diputación ante un reparto de fondos que consideran injusto

Francis Rodríguez afea la actitud y recalca que la entidad supramunicipal va a repartir casi nueve millones de euros para la construcción de instalaciones deportivas en toda la provincia

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:47

Comenta

A las 9 de la mañana decenas de alcaldes socialistas de la provincia se han concentrado a las puertas de la Diputación portando una pancarta ... en la que se podía leer: «El PP se tira a la piscina». El PSOE ironizaba así con la concesión de una ayuda de más de un millón de euros a Lanjarón para la construcción de la piscina. A esa misma hora, en el interior del edificio se iniciaba una sesión plenaria en la que precisamente se iban a aprobar los fondos para esta y otras instalaciones deportivas. Mientras el presidente de Diputación, Francis Rodríguez, destacaba los casi 9 millones de euros que se destinarán a este tipo de infraestructuras en la provincia, incluidos 23 municipios de signo socialista, fuera los representantes del PSOE criticaba que el reparto de ayudas no sea equitativo.

