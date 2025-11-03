Alcaldes socialistas se plantan en Diputación ante un reparto de fondos que consideran injusto

A las 9 de la mañana decenas de alcaldes socialistas de la provincia se han concentrado a las puertas de la Diputación portando una pancarta ... en la que se podía leer: «El PP se tira a la piscina». El PSOE ironizaba así con la concesión de una ayuda de más de un millón de euros a Lanjarón para la construcción de la piscina. A esa misma hora, en el interior del edificio se iniciaba una sesión plenaria en la que precisamente se iban a aprobar los fondos para esta y otras instalaciones deportivas. Mientras el presidente de Diputación, Francis Rodríguez, destacaba los casi 9 millones de euros que se destinarán a este tipo de infraestructuras en la provincia, incluidos 23 municipios de signo socialista, fuera los representantes del PSOE criticaba que el reparto de ayudas no sea equitativo.

María José Sánchez, alcaldesa de Albuñol y secretaria de política, calificó el pleno de «cacicada». «Hoy en el pleno se ha aprobado un plan de instalaciones deportivas en las que una vez más hay un favoritismo destacada», dijo. «Hoy se han autodado una ayuda de más de 1,1 millones de euros, dejado a más de 120 pueblos de la provincia sin dinero para arreglar sus instalaciones», criticó. En concreto, Sánchez se refería al proyecto para la construcción de una piscina comarcal en Lanjarón. El presidente de la Diputación afirmó que sólo este municipio había concurrido a esta línea de ayuda, pero los socialistas dijeron que detrás de eso había una base de convoctoria para la solicitud de esta subvención «hecha a medida».

Sánchez calificó de «sectaria» la Diputación y dejó claro que el PSOE continuará luchando para contar con una institución justa. «Se han quedado fuera más de 120 municipios de estas ayudas», reiteró.

Por su parte, Torcuato Cabrerizo, alcalde de Alamedilla, reiteró que la Diputación considera a los municipios «menores de edad a los que tiene que tutelar». «Hay un reparto injusto de los fondos. Por eso pedimos al presidente de la Diputación que libere fondos incondicionados que permitan a los pueblos hacer una buena planificación», apostilló.

Sin embargo, Rodríguez consideró que el plante de los socialistas al pleno es «una falta de respeto a sus vecinos» y recalcó que el plan de instalaciones deportivas que se votaba ayer es el más importante de la historia de la provincia, con 8,7 millones de euros y 57 municipios beneficiados. Agradeció a los alcaldes el apoyo, con la aportación de más de 5 millones de euros. Recalcó que se ha multiplicado por cuatro el dinero destinado a este tipo de infraestructuras.

El presidente de la Diputación resaltó, entre todas las actuaciones, la de la nueva piscina climatizada de Lanjarón que dará servicio a toda la comarca. «El compromiso es que todos los municipios puedan tener acceso a los mismos servicios», aseveró.

Sobre el plante de los alcaldes socialistas lamentó que estén en la confrontación y «preocupados por cómo los está llevando el presidente del Gobierno».