El alcalde de Granada aboga por el soterramiento, pero insiste en que se tendrá que «abaratar» El alcalde de Granada, Luis Salvador, este martes en el salón de Comisiones. / P. R. Luis Salvador ha dicho que el Ayuntamiento «tiene problemas económicos» y no puede afrontar una inversión que podría alcanzar los 75 millones de euros PABLO RODRÍGUEZ Granada Martes, 30 julio 2019, 14:00

El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha asegurado este martes que el soterramiento «se tiene que llevar a cabo sí o sí», pero ha insistido en que el Ayuntamiento no tiene capacidad en estos momentos para afrontar la inversión necesaria por lo que ha abogado por buscar fórmulas que permitan «abaratar» la operación.

Después de que PSOE, Podemos IU y la Marea Amarilla criticaran su intervención del viernes, en la que habló de estudiar «temas alternativos» al soterramiento, el regidor ha comparecido para aclarar su posición sobre la infraestructura. Salvador ha dicho que «hablar de abaratar e implicar a las administraciones y sentarnos para tratar el proyecto no quiere decir que que no estemos con el soterramiento» y ha mostrado su «sorpresa» por que la oposición «se atreva a decir que este alcalde se desmarca» del consenso.

«Queremos integración, merecemos integración pero no tenemos 75 millones de euros y vamos a buscar fórmulas para abaratar eso» LUIS SALVADOR | ALCALDE DE GRANADA

El primer edil ha recordado el acuerdo alcanzado por el Gobierno, la Junta y el Ayuntamiento para afrontar la obra, con un presupuesto aproximado de 500 millones de euros de los que 75 tendría que ser aportados por Granada, y ha señalado que la ciudad no está preparada para esa inversión. «Yo no quiero mentir a los granadinos», ha subrayado, «tenemos un problema económico y el Ayuntamiento no tiene 75 millones de euros, por lo que se tendrá que alcanzar un acuerdo con el resto de administraciones y abaratar». En este sentido, Salvador ha planteado la necesidad de una conversación con las otras partes implicadas para tratar la cuestión, aunque ha dicho que es al Gobierno al que le toca «mover ficha».

Por otra parte, el regidor ha acusado a los socialistas de no hacer un traspaso de poderes formal con el AVE y ha reconocido que desconocía que, como le ha recordado la Marea Amarilla, Fomento tuviera un estudio de la integración de la alta velocidad en Granada en marcha. «Es la primera noticia que tengo», ha dicho sobre un proyecto que fue adjudicado por dos años en 2018 cuando era portavoz adjunto de la comisión de Fomento del Congreso.

Plan de embellecimiento

Salvador ha abogado también por poner en marcha un plan de embellecimiento de Andaluces y ha asegurado que el Consistorio «trabaja ya» en su diseño. Al respecto ha apuntado que la intención es dotar de iluminación a la estación histórica «para que luzca como parte del patrimonio de Granada». Asimismo, ha planteado de nuevo la propuesta para construir un parque con mirador en los terrenos más cercanos a los Paseíllos.

El regidor ha aprovechado su intervención también para celebrar «el nivel de utilización» del AVE y ha augurado que, ante el crecimiento de la demanda, se tendrá que negociar «la incorporación de nuevos trenes y frecuencias» con Renfe. Asimismo ha avanzado que contactará con la Junta para hablar del intercambiador de Andaluces.