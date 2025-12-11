Albolote inaugura la Navidad el domingo con música y el lunes con el encendido
Ayer se entregaron los Premios 'Cruces de Caminos'
Jueves, 11 de diciembre 2025, 23:32
Durante estas fechas Albolote se transforma. El pasado 5 de diciembre tuvo lugar la XXVIII edición de los premios de Poesía Joven Antonio Carvajal que ... se celebraron en la Casa de la Cultura. Fue el pistoletazo de salida de un programa cultural cuajado de propuestas para que todos los vecinos vivan estos días con alegría e ilusión.
Los comercios y las calles ya se encuentran iluminados y decorados para brillar durante estos días festivos.
Estos días se puede visitar el tradicional portal de Belén de AMEFA, la asociación de mujeres de Albolote, y como novedad este año han incluido un árbol de Navidad elaborado a mano.
Anoche se hizo entrega de los Premios 'Cruces de Caminos' en la Carpa Navideña.
También tuvo lugar anoche un concierto de Villancicos de la Coral Polifónica de Albolote en la Iglesia de La Encarnación.
De nuevo regresan el espectáculo de videomapping y las zambombadas tanto en Albolote, en la Plaza de España, como en El Chaparral, en la Plaza de las Flores.
Así mismo, los jóvenes de Albolote podrán disfrutar de la fiesta juvenil de Nochevieja, de las campanadas y de la gran fiesta en la carpa municipal.
A todas estas actividades hay que sumar el campus deportivo y las propuestas de conciliación familiar en las vacaciones escolares. Todo preparado para disfrutar de unos días muy especiales.
Programación
14 DE DICIEMBRE
12:00 H. Concierto de Navidad de la Banda Municipal de Música y la participación de la Coral Polifónica de Albolote. Lugar: Casa de la Cultura de Albolote.
19:45 H. Concierto de villancicos de la Coral Polifónica de Albolote. Lugar: Iglesia de San Isidro Labrador. El Chaparral.
15 DE DICIEMBRE
18:00 H. Acto encendido de Luces Navideñas y Fiesta Infantil con Hinchables Gigantes, talleres infantiles navideños y Juegos Gigantes. Contaremos con la visita de los Carteros Reales. Lugar: Plaza de España.
16 DE DICIEMBRE
14:00 H. Comida Homenaje a los mayores de El Chaparral. Lugar: Casa de la Cultura de El Chaparral. Entrada con invitación.
17 DE DICIEMBRE
14:00 H. Comida Homenaje a los mayores de El Chaparral Lugar: Casa de la Cultura de El Chaparral. Entrada con invitación.
17:00 H. Merienda Escuela de mayores y actuación del Coro flamenco de Albolote y la Rondalla de Peligros. Lugar: Carpa Navideña.
20:30 H. Video-maping Navideño. Lugar: Plaza de España.
18 DE DICIEMBRE
10:00 H. Gala Navidad Colegio Ave María. Lugar: Casa de la Cultura. Acceso con Invitación.
12:00 H. Gala Navidad Colegio Ave María. Lugar: Casa de la Cultura. Acceso con Invitación.
14:00 H. Comida Homenaje a los mayores de Albolote. Lugar: Carpa Navidad Navideña. Entrada con invitación.
19 DE DICIEMBRE
10:00 H. Gala Navidad Colegio Lucilo Carvajal. Lugar: Casa de la Cultura. Acceso con Invitación.
14:00 H. Comida Homenaje a los mayores de Albolote. Lugar: Carpa Navidad Navideña. Entrada con invitación.
17:00 H. Exhibición de las Escuelas Municipales de Gimnasia Ritmica, Acrobacia, Tumbling y Parkour. Lugar: Pabellón Municipal.
19:00 H. Concierto de Navidad Escuela de Música de Albolote. Lugar: Casa de la Cultura.
20 DE DICIEMBRE
11:00 H. Día del juguete no violento y no sexista. Lugar: Casa de la Cultura de Albolote.
17:30 H. Carrera Solidaria a favor de Cruz Roja de Albolote. Salida: Polideportivo.
21 DE DICIEMBRE
13:00 H. Concierto de Villancicos. Coro Flamenco de Albolote Lugar: Iglesia de la Encarnación
18:00 H. Teatro «La Boda del Piojo y la Pulga» Cía. La Gotera de Lazotea. Lugar: Casa de la Cultura de Albolote.
22 DE DICIEMBRE
10:00 H. a 14:00 H. Curso Campamento Digital Lugar: Casa de la Juventud. Inscripción previa en la Casa de la Juventud.
10:00 H. a 13:00 H. Campus Deportivo. [Lugar: Polideportivo Municipal.
17:00 H. Gala Navidad Patosos. Lugar: Casa de la Cultura.
17:00 H. Gymkana familiar por las calles de Albolote «El Duende de la Navidad». Salida desde la Carpa Navideña.
20:30 H. Zambomba Flamenca Duende Nazari. Servicio de venenciador que ofrecerá un chato de vino para los asistentes. Lugar: Plaza de España.
23 DE DICIEMBRE
10:00 H. a 14:00 H. Curso Campamento Digital. Lugar: Casa de la Juventud. Inscripción previa en la Casa de la Juventud.
10:00 H. a 13:00 H. Campus Deportivo. Lugar: Polideportivo Municipal.
17:00 H a 20:00 H. Actividades Infantiles. Incluyen: Cine «Película antes de Navidad», talleres «Pesadilla antes de Navidad», hinchables, talleres, juegos. Lugar: Carpa Navideña.
20:30 H. Zambomba Flamenca a cargo del Coro Flamenco de Albolote. Lugar: Plaza de las Flores. El Chaparral.
24 DE DICIEMBRE
10:00 H. a 13:30 H. Actividades Infantiles en El Chaparral. Incluyen: Hinchables, talleres, juegos... Lugar: Casa de la Cultura de El Chaparral.
14:00 H. a 18:00 H. Charanga por los comercios de la localidad.
26 DE DICIEMBRE
10:00 H. Torneo Ajedrez Navideño.Lugar: Casa de la Juventud. Inscripción previa en la Casa de la Juventud.
10:00 H. a 13:00 H. Campus Deportivo. Lugar: Polideportivo Municipal
17:00 H. a 20:00 H. Actividades Infantiles y Paje Real. Incluyen: Hinchables, talleres y juegos. Lugar: Carpa Navideña.
27 DE DICIEMBRE
17:00 H. a 20:00 H. Actividades Infantiles y Paje Real. Incluyen: Hinchables, talleres y juegos. Lugar: Casa de la Cultura de El Chaparral.
18:00 H. Teatro La Niña que salvará nuestro mundo. Cía. Claroscuro Teatro. Lugar: Casa de la Cultura de Albolote.
22:00 H. Fiesta Joven de Nocheviela anticipada. Lugar: Carpa Navideña.
28 DE DICIEMBRE
10:00 H. Torneo de futbol 7. Lugar: Polideportivo Municipal.
10:00 H. Torneo de peñas de fútbol sala. Lugar: Polideportivo Municipal.
12:00 H. Misa de Villancicos del Coro Rociero de Pinos Puente Lugar: Iglesia de Albolote.
17:00 H. a 20:00 H. Evento Gamer. Incluyen: Consolas, recreativos, talleres de HamaBeat y realidad virtual. Lugar: Carpa Navideña.
29 DE DICIEMBRE
10:00 H. Taller de Cocina Navideña. Lugar: Casa de la Juventud. Inscripción previa en la Casa de la Juventud.
17:00 H. a 19:00 H. Actividades Infantiles y Paje Real. Incluyen: Hinchables, talleres y juegos. Lugar: Carpa Navideña.
30 DE DICIEMBRE
11:00 H. a 13:00 H. Actividad Intergeneracional. Lugar: Centro de día Catedi.
Inscripción previa en la Casa de la Juventud.
17:00 H. a 19:00 H. Actividades Infantiles y Paje Real. Incluyen: Hinchables, talleres y juegos.
Lugar: Carpa Navideña.
