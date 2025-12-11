Albolote inaugura la Navidad el domingo con música y el lunes con el encendido

Programación

14 DE DICIEMBRE

12:00 H. Concierto de Navidad de la Banda Municipal de Música y la participación de la Coral Polifónica de Albolote. Lugar: Casa de la Cultura de Albolote.

19:45 H. Concierto de villancicos de la Coral Polifónica de Albolote. Lugar: Iglesia de San Isidro Labrador. El Chaparral.

15 DE DICIEMBRE

18:00 H. Acto encendido de Luces Navideñas y Fiesta Infantil con Hinchables Gigantes, talleres infantiles navideños y Juegos Gigantes. Contaremos con la visita de los Carteros Reales. Lugar: Plaza de España.

16 DE DICIEMBRE

14:00 H. Comida Homenaje a los mayores de El Chaparral. Lugar: Casa de la Cultura de El Chaparral. Entrada con invitación.

17 DE DICIEMBRE

17:00 H. Merienda Escuela de mayores y actuación del Coro flamenco de Albolote y la Rondalla de Peligros. Lugar: Carpa Navideña.

20:30 H. Video-maping Navideño. Lugar: Plaza de España.

18 DE DICIEMBRE

10:00 H. Gala Navidad Colegio Ave María. Lugar: Casa de la Cultura. Acceso con Invitación.

12:00 H. Gala Navidad Colegio Ave María. Lugar: Casa de la Cultura. Acceso con Invitación.

14:00 H. Comida Homenaje a los mayores de Albolote. Lugar: Carpa Navidad Navideña. Entrada con invitación.

19 DE DICIEMBRE

10:00 H. Gala Navidad Colegio Lucilo Carvajal. Lugar: Casa de la Cultura. Acceso con Invitación.

14:00 H. Comida Homenaje a los mayores de Albolote. Lugar: Carpa Navidad Navideña. Entrada con invitación.

17:00 H. Exhibición de las Escuelas Municipales de Gimnasia Ritmica, Acrobacia, Tumbling y Parkour. Lugar: Pabellón Municipal.

19:00 H. Concierto de Navidad Escuela de Música de Albolote. Lugar: Casa de la Cultura.

20 DE DICIEMBRE

11:00 H. Día del juguete no violento y no sexista. Lugar: Casa de la Cultura de Albolote.

17:30 H. Carrera Solidaria a favor de Cruz Roja de Albolote. Salida: Polideportivo.

21 DE DICIEMBRE

13:00 H. Concierto de Villancicos. Coro Flamenco de Albolote Lugar: Iglesia de la Encarnación

18:00 H. Teatro «La Boda del Piojo y la Pulga» Cía. La Gotera de Lazotea. Lugar: Casa de la Cultura de Albolote.

22 DE DICIEMBRE

10:00 H. a 14:00 H. Curso Campamento Digital Lugar: Casa de la Juventud. Inscripción previa en la Casa de la Juventud.

10:00 H. a 13:00 H. Campus Deportivo. [Lugar: Polideportivo Municipal.

17:00 H. Gala Navidad Patosos. Lugar: Casa de la Cultura.

17:00 H. Gymkana familiar por las calles de Albolote «El Duende de la Navidad». Salida desde la Carpa Navideña.

20:30 H. Zambomba Flamenca Duende Nazari. Servicio de venenciador que ofrecerá un chato de vino para los asistentes. Lugar: Plaza de España.

23 DE DICIEMBRE

10:00 H. a 14:00 H. Curso Campamento Digital. Lugar: Casa de la Juventud. Inscripción previa en la Casa de la Juventud.

10:00 H. a 13:00 H. Campus Deportivo. Lugar: Polideportivo Municipal.

17:00 H a 20:00 H. Actividades Infantiles. Incluyen: Cine «Película antes de Navidad», talleres «Pesadilla antes de Navidad», hinchables, talleres, juegos. Lugar: Carpa Navideña.

20:30 H. Zambomba Flamenca a cargo del Coro Flamenco de Albolote. Lugar: Plaza de las Flores. El Chaparral.

24 DE DICIEMBRE

10:00 H. a 13:30 H. Actividades Infantiles en El Chaparral. Incluyen: Hinchables, talleres, juegos... Lugar: Casa de la Cultura de El Chaparral.

14:00 H. a 18:00 H. Charanga por los comercios de la localidad.

26 DE DICIEMBRE

10:00 H. Torneo Ajedrez Navideño.Lugar: Casa de la Juventud. Inscripción previa en la Casa de la Juventud.

10:00 H. a 13:00 H. Campus Deportivo. Lugar: Polideportivo Municipal

17:00 H. a 20:00 H. Actividades Infantiles y Paje Real. Incluyen: Hinchables, talleres y juegos. Lugar: Carpa Navideña.

27 DE DICIEMBRE

17:00 H. a 20:00 H. Actividades Infantiles y Paje Real. Incluyen: Hinchables, talleres y juegos. Lugar: Casa de la Cultura de El Chaparral.

18:00 H. Teatro La Niña que salvará nuestro mundo. Cía. Claroscuro Teatro. Lugar: Casa de la Cultura de Albolote.

22:00 H. Fiesta Joven de Nocheviela anticipada. Lugar: Carpa Navideña.

28 DE DICIEMBRE

10:00 H. Torneo de futbol 7. Lugar: Polideportivo Municipal.

10:00 H. Torneo de peñas de fútbol sala. Lugar: Polideportivo Municipal.

12:00 H. Misa de Villancicos del Coro Rociero de Pinos Puente Lugar: Iglesia de Albolote.

17:00 H. a 20:00 H. Evento Gamer. Incluyen: Consolas, recreativos, talleres de HamaBeat y realidad virtual. Lugar: Carpa Navideña.

29 DE DICIEMBRE

10:00 H. Taller de Cocina Navideña. Lugar: Casa de la Juventud. Inscripción previa en la Casa de la Juventud.

17:00 H. a 19:00 H. Actividades Infantiles y Paje Real. Incluyen: Hinchables, talleres y juegos. Lugar: Carpa Navideña.

30 DE DICIEMBRE

11:00 H. a 13:00 H. Actividad Intergeneracional. Lugar: Centro de día Catedi.

Inscripción previa en la Casa de la Juventud.

17:00 H. a 19:00 H. Actividades Infantiles y Paje Real. Incluyen: Hinchables, talleres y juegos.

Lugar: Carpa Navideña.

