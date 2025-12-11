Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Albolote inaugura la Navidad el domingo con música y el lunes con el encendido

Ayer se entregaron los Premios 'Cruces de Caminos'

Jueves, 11 de diciembre 2025, 23:32

Durante estas fechas Albolote se transforma. El pasado 5 de diciembre tuvo lugar la XXVIII edición de los premios de Poesía Joven Antonio Carvajal que ... se celebraron en la Casa de la Cultura. Fue el pistoletazo de salida de un programa cultural cuajado de propuestas para que todos los vecinos vivan estos días con alegría e ilusión.

