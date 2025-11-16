Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Centro deportivo de Albolote Francisco Carvajal. Ideal

Albolote esquiva una reclamación de 251.773 euros de la empresa que gestionaba el centro deportivo

La sentencia no reconoce que las pérdidas de la concesionaria estuviesen relacionadas con incumplimientos del Consistorio

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Domingo, 16 de noviembre 2025, 23:37

Comenta

El Ayuntamiento de Albolote construyó un completo centro deportivo y buscó, en 2021, una empresa concesionaria para que explotara el complejo. La empresa que ganó ... el procedimiento interpuso un recurso contencioso-administrativo por el «defectuoso estado de las instalaciones en el momento de su entrega al concesionario». Según la empresa, las instalaciones municipales presentaban una serie de deficiencias previas a que la concesionaria iniciase la ejecución del contrato. Pese a ello, se dictó una sentencia por el Juzgado 4 de Granada que señalaba que no se ha acreditado la imposibilidad de ejecutar la prestación del servicio en los términos pactados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

