Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
José Ortega Torres, Narzeo Antino como firmaba su obra poética, en una intervención en la Cátedra Góngora en la Universidad de Córdoba. A la derecha, en una imagen de hace unas décadas.
Barrios de Granada

El Albaicín pierde en el incendio de la calle Guinea a su vecino más bohemio e insigne poeta

José Ortega Torres, profesor de la UGR que firmó su obra como Narzeo Antino, fallece en el carmen de Aynadamar, junto al 'Balcón de los Pintores' de la Alhambra, donde fue asaltado dos veces

Javier F. Barrera

Javier F. Barrera

Granada

Domingo, 30 de noviembre 2025, 19:34

Comenta

Narzeo Antino falleció como eligió vivir. Solo, en su carmen del Albaicín y con la mejor vista posible de la Alhambra por testigo. Narzeo Antino ... es el anagrama de José Ortega Torres, exprofesor de la Universidad de Granada, vecino y enamorado del Albaicín, bohemio, solitario, soltero y sin hijos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mueren dos jóvenes de 21 y 17 años en un accidente en Huétor Santillán
  2. 2 Muere el hombre de 50 años que estaba en la UCI tras ser agredido en una fiesta en Motril
  3. 3 El casoplón en Granada con vistas panorámicas que se vende por solo 33.000 euros
  4. 4

    La heroína vuelve a las calles de Granada
  5. 5 Granada reformará por completo otras dos importantes calles del centro de la ciudad
  6. 6 Pierde el control de su coche y se estampa contra los muros de un colegio de Maracena
  7. 7 Ángela abre en pleno centro de Granada la pastelería donde la gente «viene y repite porque es un paraíso»
  8. 8 Meteorólogos advierten de cómo serán las tormentas en Granada este domingo
  9. 9 El restaurante de Granada que triunfa a base de arroces y cachopos: «Queremos abrir otro local»
  10. 10 Aviso de los meteorólogos por frío polar y más tormentas en Granada: hay opciones de nieve

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Albaicín pierde en el incendio de la calle Guinea a su vecino más bohemio e insigne poeta

El Albaicín pierde en el incendio de la calle Guinea a su vecino más bohemio e insigne poeta