«El Albaicín es una dama a la que todos piropean, pero con la que nadie quiere casarse» Miguel Carrascosa, en la terraza de su casa albaicinera. / ALFREDO AGUILAR Miguel Carrascosa Salas, escritor y poeta: «Lo que me queda por hacer es seguir amando a los que nadie ama: los parados, no hay derecho» CARLOS MORÁN GRANADA Lunes, 10 junio 2019, 01:14

En la fauna de las palabras hay dos insectos que, a simple vista, pueden parecer iguales: Pepito Grillo y la mosca cojonera (con perdón). Es verdad que ambas son criaturas que se caracterizan por su persistencia para lograr un objetivo, pero ahí se acaban las similitudes. Pepito Grillo aconseja y seduce, convence; es sabio y su principal arma es el sentido común. La mosca, en cambio, da la lata, molesta, incordia e irrita.

Miguel Carrascosa Salas (Torreperogil, Jaén, 1928) pertenece a la estirpe de Pepito Grillo. Desde el trono de sus 90 años (pronto serán 91), sigue peleando por el Albaicín, su barrio, y la Alpujarra, su patria chica, dos lugares que él conoce como nadie. Maestro de maestros, escritor, poeta y expresidente del Centro Unesco de Andalucía, don Miguel, a pesar de los achaques, advierte de que aún le quedan muchas cosas por hacer. La principal: intentar echar una mano a los parados, un problema social que le tortura y le indigna.

-¿Qué le hace más feliz: la llegada del AVE o el ascenso del Granada a Primera división?

-El ascenso del Granada me agrada. Desde pequeño tenía vocación deportiva y seguía la vida del Granada en los años cuarenta... Floro, Millán, González, Maside, Bonet, Mesa, Trompi, César, Martínez, Bachiller y Liz, era la alineación del Granada que estuvo en Primera también, pero en los años cuarenta, ja, ja, ja. Y en cuanto a lo del AVE, evidentemente, Granada merece estar comunicada con el resto de España y del mundo. Y no tener este tipo de transporte todavía es un retraso inexplicable. Granada necesita este tipo de comunicaciones para viajar y para ser vista por los demás. Ha tardado demasiado, pero me alegro enormemente como ciudadano y como granadino.

-¿Cómo se ve la vida desde los noventa años?

-A pesar de mis noventa años, tengo alegría existencial y optimismo. Me da una pena tremenda que haya chicos con cuarenta años que están ya de vuelta de todo y amargados, profesores y maestros que están deseando terminar ya su tarea... Pues yo, con mis noventa años, tengo la osadía de hacer proyectos y seguir escribiendo poemas. Tengo dos libros próximos a publicarse: 'Palabra y testimonio', que es una selección de artículos publicados desde los años setenta hasta ahora, y un poemario que se llama 'Poemario del atardecer'. Tengo ganas de seguir viviendo con ilusión.

-¿Qué le queda por hacer?

-Seguir amando a los que nadie ama, que son muchos.

-¿Quiénes son esos a los que nadie ama?

-Los parados. El parado es mi cruz. Yo estoy disfrutando de una vivienda digna, de unas posibilidades modestas, pero dignas... Y, claro, pienso en estas criaturas que ni siquiera tienen la posibilidad de trabajar. Eso me desvela. No hay derecho.

-En este Albaicín que tanto le ha ocupado y preocupado han aparecido pintadas contra el turismo, ¿qué esta pasando?

-Según la información que he tenido, esas pintadas son obra de las personas que viven en las cuevas. Tienen miedo de que si se fomenta el turismo y se restauran las cuevas, ellos van a ir a la calle. Aunque tengan un sentido, las pintadas son lamentables. Afean enormemente el paisaje de Granada.

-Como albaicinero, ¿ve el turismo como una amenaza?

-La llegada de turistas al Albaicín es innegable porque es una joya. El extranjero que viene a Granada tiene dos ideas clarísimas: la visita a la Alhambra y la visita al Albaicín. Tendría que ser primero la visita al Albaicín, porque no es un barrio más de Granada: es el origen de la ciudad de Granada. El Albaicín tiene que ser visitado constantemente, pero las autoridades tienen que ordenar esas visitas y preocuparse del Albaicín; limpiarlo todos los días y restaurar murallas y edificios. El Albaicín es una dama a la que todos piropean, pero con la que nadie quiere casarse. En los últimos cincuenta años, ninguna corporación municipal se ha preocupado seriamente del Albaicín. No saben lo que representa la inclusión de un conjunto urbano excepcional como es el Albaicín en la lista del patrimonio mundial. El Estado, la Junta y el Ayuntamiento tienen la obligación de tener unos presupuestos adecuados para la restauración, promoción y defensa del patrimonio, y eso no se ha hecho. No hay esas partidas y así no se puede tomar en serio la restauración del Albaicín, que es obligatoria. El Albaicín no es un barrio cualquiera, es un barrio del mundo. Las autoridades deben responder a las exigencias de la Unesco, porque si pasa el tiempo, se puede ingresar en la lista del patrimonio amenazado.

-¿Existe ese riesgo ahora mismo?

-No, todavía no. Estamos en las puertas del riesgo.

-¿Qué le parece la proliferación de los llamados pisos turísticos en Granada y el propio Albaicín?

-Es un desorden. La administración tendría que ordenar este tema, porque puede ir en detrimento de los hoteles y el Albaicín se va a despoblar más de lo que está.

-La Alpujarra, su otra devoción, también ha experimentado un 'boom' turístico, ¿qué tal lo llevan?

-El turismo en la Alpujarra se ha concentrado sobre todo en el Barranco del Poqueira: en Pampaneira, Bubión y Capileira. En los demás pueblos no se nota el bullicio que despierta el turismo en Pampaneira, Bubión y Capileira. El problema que tiene fomentar el turismo es que se le presta menos atención al paisaje natural y a la agricultura ecológica, que sería una solución para la Alpujarra. En Bérchules o en Pórtugos ya hay cultivos ecológicos. Están las célebres habichuelas de Los Bérchules, que antes se vendían para toda España. Ya hay quien dice que la expansión del ecologismo se dará a mediados de este siglo. Ahí puede estar el futuro de la Alpujarra. Y también podría ser un punto de encuentro para el turismo mundial. Incluso ya se está dando el establecimiento definitivo de extranjeros en la Alpujarra. Por ejemplo, en el valle de Órgiva hay más de mil extranjeros que tiene sus cortijos. Algunos son ingenieros, abogados o arquitectos y les espanta vivir en las grandes metrópolis. En la ciudad de Granada, ha sido un desacierto ocupar la Vega. Había que haberla explotado desde un punto de vista ecológico.