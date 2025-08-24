Alba, la trabajadora social que dejó su empleo para abrir una juguetería muy especial en Granada 'Bichito de luz' es la nueva tienda de Albayda que está destinada a la crianza respetuosa de los más pequeños

Alba Díaz era una trabajadora social que ejercía en el Almanjáyar ayudando a los más desfavorecidos. Como madre de un niño de tres años, se dio cuenta de algo que no había en el barrio de Albayda, donde reside: una juguetería.

Esto provocó el desconcierto entre ella y más vecinos de la zona que, como Alba, tienen hijos pequeños. Por ello, decidió emprender y comprar un local en la calle Sol y Sombra para crear 'Bichito de Luz'.

No se trata de una tienda cualquiera, ya que su dueña siempre ha tenido claro que quiere facilitar juguetes a sus clientes que ayuden en la crianza respetuosa. Un técnica que está ganando mucho peso en el país en esta última década.

Casi todos los artículos que ella vende fomentan a «aprender jugando», algo que muchos padres buscan para sus hijos. Sin embargo, esto no es lo único que Alba ofrece. También vende zapatos 'barefoot', un calzado que «se adapta a tu pie y no tu pie a él», como aclara. Ayuda a evitar problemas en esa zona del cuerpo que en ocasiones pasa muy desapercibida pero que es importante cuidar.

Por llamativo que pueda resultar, «todos los juguetes son veganos y sin gluten», lo que hace que los padres se queden mucho más tranquilos si los bebes se los meten en la boca, algo que hacen constantemente.

Para los mayores también hay todo tipos de juegos y calzado, pensado para todos aquellos padres que, al entrar en la tienda de Alba, se enamoran de todo lo que pueden comprar.

A pesar de ser una juguetería, 'Bichito de Luz' ofrece mucho más. Alba da la posibilidad de que los niños que frecuentan su tienda puedan vivir una experiencia única en ella, gracias a sus talleres de luz negra. En ellos los niños podrán pintar, pasar por zona de actividades sensoriales o disfrutar de un cuento entre otras cosas pero con la particularidad de que todo tiene luces fluorescentes.

Una vez al mes también se puede disfrutar de una sesión de cuenta cuentos que no solo disfrutan los más pequeños de la casa. La edad a la que está destinada varía, pero va desde el año hasta los diez. El próximo será el 28 de septiembre.

Como con todo, Alba piensa también en los padres. Por ello ha destinado numerosos talleres para sus propios gustos. Por ahora pueden aprender sobre primeros auxilios. Aunque próximamente incluirá cursos de lactancia y de autocuidado.

