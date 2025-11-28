Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Así lo ha reconocido este viernes el portavoz municipal, Jorge Saavedr. Pablo Rodríguez

Los ajustes de Hacienda ponen en peligro las contrataciones de personal del Ayuntamiento de Granada

El equipo de gobierno reconoce que, si el ministerio no reconsidera sus recomendaciones, no podrá ampliar la plantilla en 30 trabajadores

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:37

Los ajustes que Hacienda ha aconsejado a la ciudad a hacer para aprobar las cuentas ponen en riesgo el plan de contratación de personal del ... Ayuntamiento de Granada para el año que viene. Así lo ha reconocido este viernes el portavoz municipal, Jorge Saavedra, durante la intervención en la que ha dado cuenta de la resolución del ministerio sobre el borrador de presupuestos presentado por el Consistorio.

