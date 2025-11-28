Los ajustes de Hacienda ponen en peligro las contrataciones de personal del Ayuntamiento de Granada

Los ajustes que Hacienda ha aconsejado a la ciudad a hacer para aprobar las cuentas ponen en riesgo el plan de contratación de personal del ... Ayuntamiento de Granada para el año que viene. Así lo ha reconocido este viernes el portavoz municipal, Jorge Saavedra, durante la intervención en la que ha dado cuenta de la resolución del ministerio sobre el borrador de presupuestos presentado por el Consistorio.

El dirigente ha expuesto que el equipo de gobierno pretende incrementar la plantilla en 30 personas. El objetivo, según ha dejado entrever, es reforzar los servicios esenciales de varias concejalías tras una década en la que Granada, que permanece bajo un plan de ajuste, no ha podido reponer las bajas por jubilación de los trabajadores municipales. Para aumentar los funcionarios, el Consistorio había previsto un incremento del capítulo 1, que es el que financia, entre otras cosas, los salarios.

Hacienda, sin embargo, ha solicitado a la ciudad que reduzca la partida un 2%, una cantidad algo mayor a la ya aconsejada el año pasado. Esto ha llevado al Ayuntamiento a pedir al ministerio que reconsidere la petición.

Saavedra ha reconocido el malestar de la ciudad con la recomendación y, a preguntas de los periodistas, ha admitido que tendrá que disminuir las contrataciones si finalmente Hacienda no reconsidera la directriz.