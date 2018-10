«No es un hecho aislado que afecte sólo a las compañías que vuelan en Granada» Avión de Vueling. / BENE RIOBO Las administraciones públicas eluden asumir responsabilidades por los retrasos y señalan a las compañías como responsables ANTONIO SÁNCHEZ Martes, 2 octubre 2018, 01:32

«Como director del aeropuerto, es un tema ajeno a nuestra gestión. No podemos hacer prácticamente nada. Sólo amortiguar las consecuencias en los pasajeros en ese momento». El director del aeropuerto de Granada, Julián Torres, valoró el pasado sábado en una entrevista concedida a IDEAL de la misma manera que lo hacen todas las administraciones pública, eludiendo asumir responsabilidades por los retrasos de los que se señalan como culpables a las propias compañías. «Aseguramos que los servicios son correctos y adecuados. Si hay que ampliar el horario, ampliamos las prestaciones de limpieza, seguridad, restauración...», explicó Santos, que apuntó que no hay más margen de maniobra. Las causas que motivan este tipo de incidencias «son múltiples» y en el caso concreto de Vueling, la aerolínea que más cancelaciones ha provocado este verano, «ha tenido problemas en otros aeropuertos, no sólo en Granada».

Fuentes de AENA añadieron ayer que los retrasos y las cancelaciones de vuelos que se han producido en el periodo tomado como referencia «han estado relacionados con la operativa de las aerolíneas, no con el funcionamiento del aeropuerto, que es lo que AENA gestiona y sobre lo que tiene competencias». Aena, añaden las mismas fuentes, «no tiene potestad para intervenir», ya que gestiona los aeropuertos, «pero no es organismo sancionador, ni regulador, por lo que la consulta sobre los pasos que pudieran darse para evitar que esto vuelva a suceder habría que trasladarla a las propias aerolíneas o, en lo que a los derechos del pasajero se refiere, a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

Sin culpa

Tampoco las administraciones están dispuestas a coger el toro por los cuernos para que este verano aciago para el aeropuerto de Granada no se vuelva a repetir. La Subdelegación del Gobierno, preguntada ayer por esta cuestión, se remitió a lo expresado por AENA. El Ayuntamiento de Granada añadió que como sólo existen acuerdos de colaboración con easyJet los problemas generados por Vueling son ajenos a la Mesa del Aeropuerto. Y el diputado de Turismo, Enrique Medina, valoró la cuestión de forma similar y recordó que la conexión de Vueling Granada-Barcelona «ya existía y no ha sido objeto de negociación por parte de la Mesa del Aeropuerto».

Medina añadió que el Patronato de Turismo es consciente de que miles de usuarios «están sufriendo molestias por retrasos y cancelaciones de algunos vuelos de compañías aéreas» y aunque «nos gustaría que no se produjeran o tuvieran las mínimas consecuencias, por desgracia, no es un hecho aislado que afecte sólo a Granada ni a las compañías que vuelan a nuestro aeropuerto. Hemos podido ver cómo la huelga de una aerolínea ha afectado a miles de pasajeros este verano en toda Europa». La labor del Patronato, como miembro de la Mesa del Aeropuerto, es «trabajar para incrementar el número de conexiones nacionales e internacionales» y este objetivo «se está logrando», ya que se han establecido «nueve nuevas rutas en los dos últimos años», algo que ha provocado que aumente la llegada de turistas con «magníficos resultados de ocupación hotelera obtenidos en los ocho primeros meses de este año».