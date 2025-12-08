El agujero eléctrico de Granada ve la luz

Las infraestructuras eléctricas son imprescindibles para el desarrollo económico y social de cualquier territorio y en Granada hay proyectos que llevan años de retraso, lo ... que está generando un lastre para su crecimiento. Ahora eso podría cambiar. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ya ha publicado su propuesta de planificación de red de energía eléctrica 2025-2030 y en esta se ponen nuevas fechas para dos obras pendientes que tendrán un gran calado: la línea Saleres-íllora, que estaría para 2027, y la finalización del eje Caparacena-Baza-Antas, para 2026. A eso se suman otros dos nuevos ejes; uno entre Baza y Manzanares (Castilla La Mancha), pasando por Olea (Jaén) y otro que conectará con Murcia, con la nueva subestación de Argos, para 2030 y 2029. Si todo se pone en marcha, la fragilidad de Andalucía Oriental y el agujero que tiene la red en Granada podría ser cosa del pasado. Aunque las fechas son solo orientativas. Y no es la primera vez hay retrasos.

La planificación 2025-2030 aún no es definitiva. Está en fase de alegaciones hasta el 16 de diciembre. De hecho desde la Consejería de Industria, Energía y Minas apuntaban hace unos días su intención de solicitar modificaciones, porque consideran que la inversión es insuficiente y critican que sólo se han incluido 25 de las 111 infraestructuras que solicitaron al Gobierno central. No obstante, Granada no sale mal parada. Y es que precisamente dos de las que se han aceptado son las que pasan por Baza hacia el Levante y Castilla La Mancha y refuerzan la integración de Andalucía en el sistema nacional.

Red de transporte de energía electrica Red existente Red planificada 400 kV 400 kV 200 kV 200 kV Manzanares Argos Olea Baza Iznalloz Íllora Tabernas Antas Fargue Huéneja Saleres Órgiva Fuente: Propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica. Período 2025-2030. | Informe de infraestructuras energéticas. Provncia de Granada. Junta de Andalucía. 30 junio 2025 | Agencia Andaluza de la Energía

Antes de lo nuevo, eso sí, tiene que llegar lo viejo. La línea Saleres-Íllora es la que más tiempo se lleva esperando. Sería clave, pro ejemplo, para abastecer el consumo de energía del acelerador de partículas Ifmif-Dones, y entró por primera vez en un plan hace una década. Entonces, su trazado atravesando el Valle de Lecrín causó rechazo y en 2019 el procedimiento administrativo para lograr la autorización ambiental caducó sin que saliera adelante. Volvió a rescatarse en la planificación 2021-2026 y ahora vuelve a recogerse en la 2025-2030. Desde el Ministerio justifican que se incluya de nuevo porque han adelantado esta nueva planificación y ambas se solapan. El motivo, precisan a este periódico, son las nuevas necesidades que han ido surgiendo en el país.

Procedencia de la energía eléctrica que genera la provincia de Granada Granada genera electricidad principalmente de fuentes renovables: 95,1% del total de la producción Solar fotovoltáica 66,1% 1.274,2 megavatios Eólica 21,1% 407,2 megavatios Termosolar 7,8% 149,7 mw Hidroeléctrica 4,9% 94,6 mw Biogás 0,1% 2,5 mw Electricidad producida de fuentes no renovables: 4,9% del total de la producción Gas Natural 68,5% 67,87 megavatios Fuel Oil 25,5% 25,26 mw Gasóleo 5% 6,8 mw CARLOS J. VALDEMOROS

Sea como sea, esta línea imprescindible para la provincia, vuelve a estar sobre el papel y se explica que «su puesta en servicio se efectuará con muy alta probabilidad en el horizonte de estudio», es decir, antes de terminar 2030. Ya en el último informe de la Junta de Andalucía sobre infraestructuras eléctricas (de junio de 2025) se apuntaba que este proyecto mejoraría la seguridad del suministro. El proyecto contempla el desarrollo de la red de la nueva subestación de Saleres 220 KV con conexiones con Íllora mediante un doble circuito y con la línea ya existente Gabias-Órgiva. De momento sigue pendiente la tramitación ambiental que está en manos de la Junta, que según indica a IDEAL está atendiendo alegaciones y pendiente de varios informes por evaluar.

El Ministerio contempla dos nuevos proyectos que pasan por Baza y que conectan Andalucía con el Levante y Castilla La Mancha

El otro gran proyecto pendiente es la finalización del eje Caparecan-Baza-Antas (Almería), una infraestructura que la Junta califica como «indispensable» para Andalucía Oriental, ya que vendría a corregir el hecho de que sea la zona menos mallada desde el punto de vista eléctrico de toda España, lo que según indica la administración andaluza «ha dificultado históricamente el crecimiento económico y social de la zona». En el plan del Ministerio hacen también referencia a que este eje tiene como objetivo incrementar el mallado en la red y que servirá para aumentar la integración de generación de energía de origen renovable «reduciendo los vertidos». «El elevado potencial de generación renovable de la zona requiere la construcción de nuevas infraestructuras para conseguir su óptimo aprovechamiento», precisa. La red, según la proyección del Gobierno, estaría lista el próximo año.

Si estas dos infraestructuras se terminan en los plazos previstos mejorarían considerablemente la red de distribución. Eso sí, hay que recordar que el de Saleres estaba previsto para este año y la finalización del eje hasta Antas para 2026, por lo que los plazos previstos nos son garantía.

Los nuevos proyectos

A estas se suman las nuevas actuaciones que unirán Andalucía Oriental, a través de Baza, con el Levante y Murcia. Las inversiones previstas para estos proyectos, según la planificación provisional, son de 130 millones para el eje que Baza-Olea-Manzanares, que incluye una nueva subestación en Olea (Jaén); y casi 340 millones para el eje Sur-Levante, que además del doble circuito a Baza, contempla tres nuevas subestaciones en Argos (Murcia), Machorra y Manchuela, entre otras intervenciones.

En el caso del eje Baza-Olea-Manzanares, el Ministerio indica que refuerza la conexión entre Andalucía y Castilla La Mancha, aumentando el mallado de red, algo clave teniendo en cuenta que la densidad de la red de transporte se sitúa un 40% por debajo de los valores medios peninsulares. Se consigue, además, mejorar en concreto la zona norte de la provincia de Jaén, «tradicionalmente deficitaria en infraestructuras eléctricas», según se explica en la planificación. Este eje es una demanda que venía haciendo desde hace tiempo la Junta de Andalucía.

También es una demanda del Gobierno andaluz, que se ha recogido en este plan, el nuevo eje Sur-Levante con el que se refuerza la integración de renovables. Este eje que incluye diversas actuaciones estaría concluido en 2029.

Eso sí, la Junta indica que aunque estas «necesidades históricas» se hayan recogido, «el Ministerio ha propuesto soluciones alternativas a las planteadas por ellos, que además suponen un mayor coste».

El Gobierno central invertirá unos 13.600 millones en el conjunto del territorio nacional en la planificación eléctrica con horizonte 2030. El objetivo, según indican desde el Ejecutivo, es cubrir las necesidades industriales y de desarrollo del país. Y es que aunque estas infraestructuras sean poco conocidas para los ciudadanos, son claves para el crecimiento de un territorio. Granada ha sufrido ese lastre durante años. Y los que no notaban ese agujero, lo sintieron cuando en el apagón de abril, la luz tardó más de 23 horas en llegar al último punto de la provincia en recuperarla. Ahora este nuevo plan abre un camino de esperanza para, aunque como casi siempre tarde, la provincia tenga la energía que necesita para el desarrollo que merece.