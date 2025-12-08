Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El agujero eléctrico de Granada ve la luz

La planificación de red de energía 2025-2030 pone fecha para la conclusión del proyecto Saleres-Íllora y el eje Baza-Antas

Rebeca Alcántara

Granada

Lunes, 8 de diciembre 2025, 23:30

Las infraestructuras eléctricas son imprescindibles para el desarrollo económico y social de cualquier territorio y en Granada hay proyectos que llevan años de retraso, lo ... que está generando un lastre para su crecimiento. Ahora eso podría cambiar. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ya ha publicado su propuesta de planificación de red de energía eléctrica 2025-2030 y en esta se ponen nuevas fechas para dos obras pendientes que tendrán un gran calado: la línea Saleres-íllora, que estaría para 2027, y la finalización del eje Caparacena-Baza-Antas, para 2026. A eso se suman otros dos nuevos ejes; uno entre Baza y Manzanares (Castilla La Mancha), pasando por Olea (Jaén) y otro que conectará con Murcia, con la nueva subestación de Argos, para 2030 y 2029. Si todo se pone en marcha, la fragilidad de Andalucía Oriental y el agujero que tiene la red en Granada podría ser cosa del pasado. Aunque las fechas son solo orientativas. Y no es la primera vez hay retrasos.

