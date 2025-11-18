Agudo comparecerá en el pleno para abordar los casos de la Policía Local

La concejala de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Ana Agudo, ha confirmado este martes que comparecerá en el próximo pleno para abordar todo lo relacionado con ... los diferentes casos que afectan a la Policía Local. La decisión, que ha sido desvelada en la comisión informativa del área, se ha producido después de que se conociera la apertura de un expediente al exjefe del cuerpo por un presunto acoso laboral sobre otro miembro de la plantilla.

Durante la comisión, la polémica sobre las sanciones de tráfico y las presuntas presiones recibidas por un agente para levantarlas por parte de un mando, ha sido uno de los temas candentes. De hecho, Agudo se ha referido al asunto prácticamente en el inicio de la cita, cuando ha asegurado que comparecerá de forma voluntaria en el próximo pleno ordinario, que se celebrará el viernes 28 de noviembre, para dar cuenta de todo.

La responsable ha defendido que su forma de proceder en torno a esta investigación ha sido «transparente» en todo momento y ha relatado que el Ayuntamiento ha colaborado con la justicia de manera «activa» para esclarecer los hechos. Sobre la investigación interna a la que se refieren las últimas informaciones, ha explicado que las acusaciones de acoso han decaído en lo referente a dos de los mandos investigados, pero sí han provocado la apertura de un expediente en el caso del exjefe policial.

Agudo, no obstante, ha recordado que esa línea aún no ha concluido y corresponde al instructor de la causa determinar qué medidas han de tomarse y decidir si la información debe remitirse al juzgado, donde ya hay una causa abierta que investiga el presunto amaño de oposiciones.

La cuestión ha provocado un nuevo rifirrafe entre el equipo de gobierno y la oposición, que ha cuestionado la gestión realizada por los populares y ha exigido «responsabilidades políticas». El momento más tenso lo han protagonizado la propia Ana Agudo y la portavoz del PSOE, Raquel Ruz, que ha responsabilizado directamente a la edil, a la alcaldesa y al portavoz de gobierno «por su implicación directa en ese intento de retirar una multa que aparece hoy en los medios».

«Estamos hablando de cuestiones muy graves, como puede ser un presunto delito de prevaricación, incluso de falsedad documental, y entiendo que en esa cadena de responsabilidad política, en la que usted es un eslabón más pero no el último, su comparecencia es absolutamente necesaria», ha afirmado la dirigente socialista.

Las palabras de Ruz han provocado la reacción de Agudo, que ha negado la existencia de ninguna «trama» y ha exigido «respeto» a la investigación. La edil ha acusado a la socialista de «embarrar» porque «sabe que hay una segunda causa abierta por posible actividad criminal en amaño de oposiciones en 2022 cuando usted estaba al mando». «Todas las acusaciones que usted vierte van a tener consecuencias. Lo que no puede ser es que pueda soltar lo que le dé la gana sin ninguna prueba», ha añadido antes de dar por concluido el debate.

La edil de Vox, Mónica Rodríguez, ha afeado al equipo de gobierno que no abriera una comisión extraordinaria sobre los casos de la Policía antes, tal y como le exigió la formación semanas atrás, y ha responsabilizado a PSOE y PP de las polémicas que rodean al cuerpo. La concejala ha remarcado el interés de su partido por que todo se esclarezca y ha llamado a que se diriman responsabilidades sobre lo sucedido «caiga quien caiga».