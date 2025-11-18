Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ana Agudo, concejal de Protección Ciudadana, junto al portavoz municipal, Jorge Saavedra. Ideal

Agudo comparecerá en el pleno para abordar los casos de la Policía Local

La portavoz del PSOE pide responsabilidades a la alcaldesa y el portavoz del gobierno en relación con la investigación sobre el presunto acoso a un agente

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Martes, 18 de noviembre 2025, 17:15

Comenta

La concejala de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Ana Agudo, ha confirmado este martes que comparecerá en el próximo pleno para abordar todo lo relacionado con ... los diferentes casos que afectan a la Policía Local. La decisión, que ha sido desvelada en la comisión informativa del área, se ha producido después de que se conociera la apertura de un expediente al exjefe del cuerpo por un presunto acoso laboral sobre otro miembro de la plantilla.

