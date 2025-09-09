Aguasvira inicia la campaña de limpieza preventiva de imbornales de otoño

Ideal Martes, 9 de septiembre 2025, 10:37 Comenta Compartir

Aguasvira, la empresa que gestiona el ciclo integral del agua en 22 municipios de la zona norte del Área Metropolitana, ha puesto en marcha su campaña preventiva de limpieza de imbornales y rejillas, preparándose para las primeras lluvias del otoño.Estas labores son esenciales para asegurar un correcto drenaje del agua de lluvia y prevenir inundaciones, tanto en episodios de precipitaciones normales como intensas. Además, durante el proceso también se detectan y registran diversas incidencias como roturas, ausencia de rejillas, atascos en los sifones de salida o fijaciones deficientes que causan ruidos al paso de vehículos.

Cabe recordar que Aguasvira, participada por Hidralia y el Consorcio Vega Sierra-Elvira, se encarga aproximadamente de 23.577 imbornales y 977 kilómetros de red de saneamiento con diámetros entre 300-1500 centímetros de diferentes materiales como hormigón y PVC. En la última campaña de limpieza se llevaron a cabo trabajos en 6.015 imbornales y se identificaron y repararon 91 incidencias relacionadas con su estado de conservación, que incluyeron la renovación de rejilla, la reparación de sifones y el desatasco de tubos de conexión. Para optimizar la gestión de estos elementos de la red de alcantarillado, es fundamental mantener actualizada la base de datos georreferenciada. Este trabajo lo realizan los operarios en calle utilizando tablets, lo que permite un posicionamiento preciso, una gestión eficiente de las incidencias y una planificación operativa eficaz. Como parte del mantenimiento preventivo de las redes de alcantarillado, se lleva a cabo una vigilancia de zonas críticas. Esta se realiza mediante inspecciones con cámaras (robot CCTV, cámara pértiga y cámaras manuales), lo que permite detectar problemas específicos como atascos por toallitas, raíces, precipitados de jabón o roturas en colectores y pozos.

Esta detección temprana facilita una actuación inmediata mediante el uso de equipos de mantenimiento y camiones con sistemas de impulsión y succión. El objetivo principal de Aguasvira es prevenir posibles afecciones a viviendas o encharcamientos en las calzadas, asegurando el adecuado funcionamiento de los imbornales y rejillas a través de un mantenimiento preventivo constante.

Aguasvira quiere agradecer la cooperación de los ayuntamientos y la comprensión de los vecinos ante las posibles molestias derivadas de estos trabajos, destacando las campañas de limpieza nocturna realizadas para minimizar las interrupciones al tráfico y las incomodidades a los residentes, en aquellas zonas que así lo requieren. Asimismo, se solicita la colaboración ciudadana en el aviso de incidencias y responsabilidad en el mantenimiento de la limpieza de imbornales y rejillas, con el fin de evitar la obstrucción del sistema de drenaje con basura o residuos.

Temas

Aguasvira