Los agricultores asumen ya un sobrecoste de 35 millones por el subidón del gasoil JORGE PASTOR El 'gasoil colorado' se acerca al precio histórico de un euro por litro, un torpedo para los campesinos en plena siembra JORGE PASTOR GRANADA Lunes, 5 noviembre 2018, 01:46

Los olivos que orillan la carretera que va de Láchar a Peñuelas rebosan de aceituna. La campaña será propicia. Habrá fruto y habrá trabajo. Los agricultores preparan ya el arsenal de aperos para la recogida. Y hacen cuentas. Cuentas que no salen. Ni en Láchar, ni en Peñuelas, ni en las decenas de municipios de la Vega, los Montes Orientales o el Poniente, las comarcas más olivareras y también las más dependientes del sector primario. El precio del 'gasóleo colorado', el be, el que utilizan los profesionales del campo y la mar, se ha disparado por encima del cuarenta por ciento en el último año, y en algunos surtidores ya lo están despachando a euro el litro. Si tenemos en cuenta que el sector agrario y pesquero de Granada demanda a lo largo del año 87,7 millones de litros, según datos extraídos del Instituto de Estadística de Andalucía, el palo no es menor. El subidón del carburante está suponiendo un sobrecoste de 35 millones de euros respecto a hace un año. Esto es un auténtico dineral por mucho que haya bonificaciones y por mucho que aumente la cosecha.

Pero volvamos a Peñuelas, una pedanía de Láchar enclavada en el pleno corazón de la Vega. Allí vive Antonio Rodríguez. Hoy llueve y se ha quedado en casa. Imposible entrar por el barro en su explotación de siete hectáreas situada entre Láchar y Trasmulas. «La que me ha permitido comprarme mi casa, mi coche y llevar a mis hijos al colegio», dice Antonio, embutido en su gorra verde de la UPA, para resumir su economía familiar en los últimos cincuenta años. Desde que dejó el colegio hasta ahora que está a meses ya de la jubilación. «La agricultura me ha dado para vivir sin lujos y sin necesidades», espeta. Antonio recuerda aquellos tiempos en que todo se hacía a mano. «Nada que ver con la mecanización actual». Él también ha echado sus números. Necesita unos 5.000 litros anuales de combustible para sacar adelante sus producciones de espárragos, maíz y alfalfa. Hace dos años apoquinaba 3.000 euros y ahora 5.000. Un quebranto mayúsculo. Pero ahí sigue el buen hombre. Levantándose todos los días a la hora del amanecer. Como hace medio siglo.

Facturas desorbitadas

Miguel Gómez también vive de la tierra. Allá, en Peñuelas. La carestía del gasoil le está pasando factura. Gasta 5.000 litros a la semana -mueve muchísima maquinaria-. «Ya me dirás; no sabemos por donde vamos a tirar», le comenta al periodista. Su tono es de escepticismo. Incluso de pesimismo. «Hace falta que la administración intervenga porque la situación es muy complicada», explica. «Todo lo que sacas es para pagar impuestos y recibos».

¿Cómo se fijan las tarifas del denominado 'gasóleo agrícola'? Pues básicamente igual que el resto de gasolinas. Depende básicamente del mercado del crudo. El barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, supera ahora los ochenta dólares, un 42% más que doce meses atrás. Al considerarse la agricultura una actividad estratégica -estamos hablando de la algo tan sensible como la producción de alimentos-, se le aplican bonificaciones. La puede observar usted mismo cuando reposta en una gasolinera. Mientras que un litro de gasóleo 'b' cuesta 0,95 euros -cerca de su máximo histórico- uno de gasóleo 'a', el de automoción que utilizan los diésel, está saliendo por 1,30. Hay una segunda rebaja. Cuando se justifica ante Hacienda el consumo de mil litros -normalmente el papeleo se hace a través de las organizaciones agrarias-, el Estado compensa con 63,71 euros. ¿Qué pasa? Pues que hasta 2016 esta cantidad era de 78,71 euros. Se estima que la mitad de lo que vale un litro son tributos que recauda el Estado.

El secretario de UPA en Granada, Nicolás Chica, considera que esta coyuntura es insostenible. Tanto es así que en el próximo comité regional, que se celebrará el 15 de noviembre en Mollina (Málaga), se analizará este asunto con la expectativa de que pueda establecerse un calendario de movilizaciones. Chica asegura que el escenario se complica aún más por los bajos precios estructurales de los cultivos. Frente a ello, añade, la apreciación del carburante debería conllevar una bonificación que equilibre esos repuntes. «Se está asfixiando al agricultor», afirma Nicolás Chica. Por este motivo, desde la UPA piden una mayor sensibilidad por parte del Gobierno. «La cuenta de resultados es muy frágil, y la rentabilidad en muchos casos es nula o escasa», concluye el dirigente agrario.