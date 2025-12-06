Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El músico granadino, Ismael Martín, conocido como Annarce. IDEAL

«Agradezco cada día no haberme quitado la vida a los 14 años»

Ismael Martín, conocido como Annarce, ahora ayuda a otros jóvenes que se encuentran perdidos

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Sábado, 6 de diciembre 2025, 23:47

Comenta

Ismael Martín es músico. Tiene 24 años. Y hace una década, con sólo 14, planeó perfectamente su suicidio. Llegó del colegio con un objetivo claro. ... Sabía que ese día no habría nadie en casa hasta última hora de la noche. Se sentó en su habitación, empezó a escribir una carta en la que expresaba lo que sentía y ahí, (afortunadamente) se rompió. Sufría acoso escolar, su padre lo había abandonado y su hermana tenía un trastorno alimenticio que centraba gran parte de la atención de su madre. La vida, desde luego, no era fácil. Pero fue pensar en el sufrimiento de ella, el de su progenitora, lo que lo desbloqueó. Ahora, con la perspectiva del tiempo y a pesar de su juventud, lo tiene claro: «Agradezco cada día no haberme quitado la vida con 14 años», asegura.

