Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vía ferrata 'La colmena', en Quéntar. Blanca Rodríguez

El agotamiento y los errores técnicos centran los accidentes en las vías ferratas de Granada

Ha habido casos en los que se han quedado colgados del arnés en medio de una tirolina, por falta de condición física y recursos para llegar hasta el cable

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:49

Al hacer balance de las actuaciones en las vías ferratas de la provincia en los últimos años, los accidentados presentaban, principalmente, agotamiento extremo con agarrotamiento ... en los antebrazos. No podían continuar el itinerario. También ha habido casos en los que se han quedado colgados del arnés en medio de una tirolina, por falta de condición física y recursos para llegar hasta el cable y desplazarse hasta el final de la misma. «Este tipo de accidentes pone en riesgo vital al deportista por el conocido como 'síndrome del arnés', en el que la sangre se acumula en las piernas, dejando sin el riego necesario al cerebro. Puede provocar la pérdida de la conciencia, así como formar pequeños coágulos que derive en problemas muy graves», recalca Amador Pérez, del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil de Granada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un conductor tras salirse de la vía e impactar con unas rocas en la A-44 a la altura de Iznalloz
  2. 2

    Los técnicos ya advertían hace 25 años de la necesidad de reforzar la autovía en Rules
  3. 3

    La vida olvidada en los dos pueblos más pequeños de Granada
  4. 4 Una pelea deja un herido grave en las fiestas de Ogíjares
  5. 5

    El Gobierno deja a 1.250 pisos turísticos de Granada sin permisos y obliga a retirar sus anuncios
  6. 6

    Retenciones por el corte de la A-44 en el regreso de la Costa durante domingo
  7. 7

    Fallece Mesa, exfutbolista del Granada CF
  8. 8

    Un crimen de la Mocro Mafia en Granada al que le falta el autor intelectual
  9. 9

    Zaidín 43: Esto fue todo amigos
  10. 10 El bar más antiguo de un pueblo de Granada que lleva el nombre de un histórico Papa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El agotamiento y los errores técnicos centran los accidentes en las vías ferratas de Granada

El agotamiento y los errores técnicos centran los accidentes en las vías ferratas de Granada