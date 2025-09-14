El agotamiento y los errores técnicos centran los accidentes en las vías ferratas de Granada Ha habido casos en los que se han quedado colgados del arnés en medio de una tirolina, por falta de condición física y recursos para llegar hasta el cable

Al hacer balance de las actuaciones en las vías ferratas de la provincia en los últimos años, los accidentados presentaban, principalmente, agotamiento extremo con agarrotamiento ... en los antebrazos. No podían continuar el itinerario. También ha habido casos en los que se han quedado colgados del arnés en medio de una tirolina, por falta de condición física y recursos para llegar hasta el cable y desplazarse hasta el final de la misma. «Este tipo de accidentes pone en riesgo vital al deportista por el conocido como 'síndrome del arnés', en el que la sangre se acumula en las piernas, dejando sin el riego necesario al cerebro. Puede provocar la pérdida de la conciencia, así como formar pequeños coágulos que derive en problemas muy graves», recalca Amador Pérez, del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil de Granada.

Otros accidentes comunes se producen por el mal uso del disipador o no estar anclado, por el desprendimiento de piedras (por caída natural o tiradas sin querer por otros usuarios) o por golpes por colisión en tirolinas. «Hay que tener en cuenta que una caída en una vía ferrata en la mayoría de ocasiones nos provocará lesiones, por la alta probabilidad de chocar contra escalones», detallan desde el Greim.

