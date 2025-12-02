Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Bomberos y agentes de la Policía Local intervienen en el incendio de una vivienda en la Cuestal del Caidero. Policía Local de Granada

Un afectado por inhalación de humo en un incendio en su vivienda de la Cuesta del Caidero

El morador de la vivienda, médico de profesión, ha declinado el traslado a un centro sanitario al encontrarse en buenas condiciones

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:37

Comenta

Un hombre de 47 años se ha visto afectado por inhalación de humo tras declararse un incendio en su vivienda de la Cuesta del Caidero ... número 13 de Granada. El, hombre, médico de profesión, ha señalado que no requería traslado a un centro sanitario al encontrarse en buenas condiciones, pese al intenso humo generado.

Te puede interesar

