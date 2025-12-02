Un afectado por inhalación de humo en un incendio en su vivienda de la Cuesta del Caidero

Un hombre de 47 años se ha visto afectado por inhalación de humo tras declararse un incendio en su vivienda de la Cuesta del Caidero ... número 13 de Granada. El, hombre, médico de profesión, ha señalado que no requería traslado a un centro sanitario al encontrarse en buenas condiciones, pese al intenso humo generado.

El incendio se ha producido sobre las 12 horas de este martes en una vivienda de la Cuesta del Caidero, en el barrio del Realejo. Al lugar han acudido varias dotaciones de Bomberos de Granada, así como agentes de la Policía Local de Granada y los servicios sanitarios.

Según han señalado desde la Policía Local de Granada, el afectado «no desea asistencia sanitaria. Manifiesta que es médico y que se encuentra bien». Ha habido que lamentar daños materiales en el mobiliario del salón, donde se ha producido el incendio.

Según los primeros indicios recabados por la Policía Local de Granada, que se ha hecho cargo de la investigación, el origen del fuego ha estado en una estufa que estaba «junto a un mueble con libros».

Los agentes que han intervenido en la zona han desviado el tráfico de la Cuesta del Caidero para permitir a los servicios de emergencias intervenir en el lugar del incendio.