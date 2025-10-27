El aeropuerto de Granada acogerá 3.980 vuelos de 17 destinos durante la temporada de invierno

El aeropuerto de Granada encara la temporada de invierno que acaba de empezar y se mantendrá hasta el 28 de marzo de 2026. En ese ... periodo de tiempo serán 3.980 vuelos los que despeguen o aterricen en el Federico García Lorca y 589.324 asientos los que ofrezcan y saquen a la venta las compañías aéreas para salir o llegar del aeródromo granadino-jienense.

La programación de la nueva temporada refleja una provisión de 571.632 plazas para las conexiones con destinos nacionales, mientras que las internacionales tienen asignadas 17.134. Estas cifras, según indicaron desde Aena, son similares a las de la temporada de invierno de 2024. No se han producido grandes variaciones en las previsiones del aeródromo de Granada.

A lo largo de los próximos cinco meses, y de acuerdo con la demanda propia del cambio de temporada, las aerolíneas mantendrán conexiones con 17 destinos en el aeropuerto.

Vuelos chárter

De esos 17 destinos, seis se corresponden con operativas chárter puntuales con Edimburgo, Fez, Luxor, El Cairo, Kaunas (Lituania) y Valencia. En cuanto el resto de las conexiones, todas regulares, se distribuyen de la siguiente manera: entrelas nacionales están Asturias, Barcelona, Bilbao, Gran Canaria, Madrid, Melilla, Palma de Mallorca, Tenerife Norte y Santander, y en el caso de esta ciudad, la operativa está programada hasta el 6 de enero.

Como vuelos internacionales estarán activos esta temporada el de Holanda (Ámsterdam) y Francia (Nantes), a partir del 18 de diciembre. El vuelo con París no continúa después de que las últimas operaciones hayan sido a finales de este mes de octubre. La Junta de Andalucía trabajó con Vueling que este vuelo parisino regresara a Granada pero solo ha operado durante la temporada veraniega. Mientras, Diputación negocia con compañías un vuelo con Oporto y otro con Reino Unido, probablemente, con Londres.