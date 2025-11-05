Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

World Travel Market en Londres. Ideal

El aeropuerto Federico García Lorca tendrá conexión con Barcelona a primera hora desde el verano

Diputación ha sido un vuelo «muy demandado no sólo por los empresarios, sino también por el sector turístico» y ahora esta «novedad» permite «tener una mejor conexión»

Agencias

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:33

La Consejería de Turismo y Andalucía Exterior y la compañía aérea Vueling han anunciado este miércoles que a partir del próximo verano el avión que ... opera con el aeropuerto de El Prat (Barcelona) pernoctará en el aeródromo Federico García Lorca de Granada y Jaén, en término municipal de Chauchina, en el área metropolitana granadina, para poder mejorar la conectividad nacional e internacional desde primera hora de la mañana.

