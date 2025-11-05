El aeropuerto Federico García Lorca tendrá conexión con Barcelona a primera hora desde el verano

La Consejería de Turismo y Andalucía Exterior y la compañía aérea Vueling han anunciado este miércoles que a partir del próximo verano el avión que ... opera con el aeropuerto de El Prat (Barcelona) pernoctará en el aeródromo Federico García Lorca de Granada y Jaén, en término municipal de Chauchina, en el área metropolitana granadina, para poder mejorar la conectividad nacional e internacional desde primera hora de la mañana.

El anuncio se ha realizado en la World Travel Market de Londres (Reino Unido), según ha informado la Diputación de Granada, cuya diputada provincial de Turismo, Marta Nievas, se ha congratulado de este logro tras un encuentro con el consejero de Turismo, Arturo Bernal, y la directora de Asuntos Públicos de Vueling, Rosaura Ferriz.

«En el marco de las reuniones de trabajo y de las presentaciones de la World Travel Market de Londres, el consejero y la representante de Vueling ha dado buenas noticias para Granada» en tanto «aumenta la conectividad con el aeropuerto» Federico García Lorca en tanto «vamos a tener un avión que pernocta y que nos va a conectar a primera hora con Barcelona», ha detallado Nievas, que es vicepresidenta segunda de la Diputación, en un audio remitido a los medios.

Ha sido un vuelo «muy demandado no sólo por los empresarios, sino también por el sector turístico» y ahora esta «novedad» permite «tener una mejor conexión» también con las rutas internacionales que operan desde El Prat. Por tanto, «hoy Granada está de enhorabuena porque consigue tener una mejor conectividad», ha concluido Nievas.

Los aeropuertos de Andalucía suman cinco millones de asientos con Vueling

Los aeropuertos de Andalucía contarán con más de cinco millones de asientos de Vueling, aerolínea que aumenta sus asientos en un 4% más respecto al verano anterior, conectando la región con 17 destinos, de los cuales doce serán nacionales y cinco internacionales.

Así lo han anunciado este jueves el consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, y la responsable de Public Affairs de Vueling, Rosaura Férriz, en el marco de la World Travel Market en Londres.

Allí han reafirmado que la aerolínea pone el foco en la expansión de su red internacional desde Andalucía, con más de 110.000 plazas adicionales, un 10% más que en 2025, consolidando así su papel como operador clave en la conectividad de Andalucía, reforzando su presencia en los aeropuertos de Sevilla, Málaga, Granada, Almería, Jerez de la Frontera y Córdoba.

En el marco, Vueling ha anunciado que incorporará un avión adicional a su base en Sevilla, que contribuirá a la creación de empleo local, y ofrecerá dos millones de asientos, cerca de un 6 % más que el verano anterior. Además, estrenará la ruta entre Sevilla y Londres-Heathrow con siete frecuencias semanales que se suman a las 14 ya existentes con Londres-Gatwick.

Así, la ciudad dispondrá de hasta tres vuelos diarios a Londres, potenciando su conectividad internacional con uno de los hubs más importantes de Europa. Además, Vueling sumará hasta un vuelo diario a la ruta entre Sevilla y París-Orly.

También ofrecerá un total de 13 rutas en Sevilla durante el verano de 2026. Entre las conexiones nacionales, la aerolínea refuerza las frecuencias entre Sevilla y las Canarias, y mantiene las conexiones con Barcelona, Bilbao, Santiago, Valencia, Ibiza y Palma de Mallorca.

Más conectividad en Almería, Jerez y Granada

Respecto a Jerez de la Frontera, la aerolínea sumará dos frecuencias semanales en la ruta hacia Barcelona y añadirá tres vuelos semanales a las conexiones con Mallorca y Bilbao. Además, Vueling tendrá un avión pernoctando en Granada, que permitirá operar el primer y último horario del día, favoreciendo las conexiones con vuelos intercontinentales y el turismo de negocios.

Asimismo, Vueling sumará también tres frecuencias semanales entre Almería y Barcelona, alcanzando una operativa de hasta un vuelo diario. En este sentido, la compañía mantendrá, por primera vez, durante toda la temporada de verano de 2026 la conexión entre Córdoba y Barcelona, que tendrá dos frecuencias semanales.

Refuerzo de las rutas internacionales

En cuanto a las rutas internacionales, desde Málaga Vueling ofrecerá 2,4 millones de asientos y 14 rutas. La aerolínea refuerza las conexiones internacionales con París-Orly y Londres-Gatwick, y ambas contarán con una operativa con más de tres vuelos diarios durante la próxima temporada de verano.

Vueling mantendrá además las rutas hacia Bruselas y Ámsterdam. En el mercado doméstico, Málaga dispondrá de conexiones con Barcelona, Bilbao, Santiago de Compostela, Palma de Mallorca, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, Ibiza y Las Palmas.

El director de Red y Estrategia de Vueling, Jordi Pla, ha afirmado ante los anuncios que «el refuerzo de nuestra operativa en Andalucía reafirma nuestra apuesta por la conectividad internacional y nacional de la región, consolidando nuestro liderazgo en el mercado doméstico».

Por su parte, el consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha puesto en valor la apuesta por Vueling por el destino andaluz que reafirma el liderazgo del modelo turístico de Andalucía basado en calidad, sostenibilidad y valor. «Con aliados como Vueling —única compañía que opera en los seis aeropuertos andaluces—-, consolidamos el motor económico andaluz capaz de generar empleo ganando en competitividad y oportunidades para los andaluces».

En este sentido, ha destacado que hasta septiembre los aeropuertos de la región registraron 5,8 millones de pasajeros, un incremento del 5,2 % respecto al verano anterior, con casi 40.000 vuelos. Estas cifras han propiciado que Andalucía haya superado por primera vez el medio millón de empleados en la industria turística, hasta alcanzar los 531.000 empleos, generando un impacto económico que alcanzó los 9.500 millones de euros durante los meses de verano.