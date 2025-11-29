La Aemet lo tiene claro: tormentas en toda Granada en menos de 24 horas
Estos son los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología para la jornada del domingo
Granada
Sábado, 29 de noviembre 2025, 09:21
El cambio del tiempo en la provincia de Granada va a ser una realidad en las próximas horas. En concreto, en menos de 24. Según ... el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología las tormentas van a a hacer acto de aparición con una probabilidad, por ejemplo en la capital, del 90%.
La Aemet, además, cifra para la capital un intervalo de temperaturas de entre 4 y 13 grados, lo que implica un descenso de hasta cuatro grados en las máximas con respecto al sábado. Además, los meteorólogos coinciden en que las lluvias regresarán para martes y miércoles tras el descanso en la jornada del lunes.
En la Costa Tropical, la Agencia Estatal de Meteorología cifra las probabilidades de precipitaciones en torno al 75% para el domingo, con 10 grados de mínima y 21 de máxima. En la Alpujarra se espera un domingo igualmente de ajetreado en cuanto a las lluvias, ya que se esperan tormentas con total seguridad y, además, solo un grado de registros mínimos.
Las comarcas de Guadix y Baza no se van a librar de las tormentas en ninguno de los casos para este domingo. De la misma forma que ocurre con la capital y la Alpujarra, la Aemet señala que el porcentaje de que se produzcan es del 100%.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión