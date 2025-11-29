Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Aemet lo tiene claro: tormentas en toda Granada en menos de 24 horas

Estos son los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología para la jornada del domingo

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Sábado, 29 de noviembre 2025, 09:21

El cambio del tiempo en la provincia de Granada va a ser una realidad en las próximas horas. En concreto, en menos de 24. Según ... el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología las tormentas van a a hacer acto de aparición con una probabilidad, por ejemplo en la capital, del 90%.

