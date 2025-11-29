La Aemet lo tiene claro: tormentas en toda Granada en menos de 24 horas

El cambio del tiempo en la provincia de Granada va a ser una realidad en las próximas horas. En concreto, en menos de 24. Según ... el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología las tormentas van a a hacer acto de aparición con una probabilidad, por ejemplo en la capital, del 90%.

La Aemet, además, cifra para la capital un intervalo de temperaturas de entre 4 y 13 grados, lo que implica un descenso de hasta cuatro grados en las máximas con respecto al sábado. Además, los meteorólogos coinciden en que las lluvias regresarán para martes y miércoles tras el descanso en la jornada del lunes.

En la Costa Tropical, la Agencia Estatal de Meteorología cifra las probabilidades de precipitaciones en torno al 75% para el domingo, con 10 grados de mínima y 21 de máxima. En la Alpujarra se espera un domingo igualmente de ajetreado en cuanto a las lluvias, ya que se esperan tormentas con total seguridad y, además, solo un grado de registros mínimos.

Las comarcas de Guadix y Baza no se van a librar de las tormentas en ninguno de los casos para este domingo. De la misma forma que ocurre con la capital y la Alpujarra, la Aemet señala que el porcentaje de que se produzcan es del 100%.