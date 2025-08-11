Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los granadinos se refugian del calor como pueden. Alfredo Aguilar

Aemet activa el aviso naranja por calor en Granada con temperaturas por encima de los 40 grados

La Cuenca del genil y la de Guadix-Baza, las más afectadas

C. Á. | E. P.

Lunes, 11 de agosto 2025, 09:03

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja por altas temperaturas para este lunes en las ocho provincias, ya que se esperan que los termómetros puedan alcanzar o superar hasta los 42ºC de máxima en varios puntos de Andalucía.

En Granada capital se esperan para este lunes 41 grados de máxima y 22 de mínima, algo que se mantendrá casi idéntico el martes. Para el miércoles se rebaja el aviso a amarillo pero las temperaturas seguirán siendo muy elevadas, con 39 de máxima. Los 40 se repetirán a lo largo del resto de la semana. No se descartan, avisa la Aemet, incluso tormentas este martes desde el mediodía y por la tarde.

Según ha indicado la Aemet en us página oficial, consultada por Europa Press, las alertas entrarán en vigor desde las 13,00 hasta 21,00 horas. En Córdoba, el segundo nivel de riesgo por calor estará presente en la zona de la campiña cordobesa y en Sierra y Pedroches. En la provincia de Jaén, los avisos regirán en las comarcas de Morena y Condado y el Valle del Guadalquivir, donde se esperaran máximas de hasta 42ºC.

Siguiendo con el mismo nivel de riesgo, en Huelva los avisos estarán activados en las partes de Aracena, Andévalo, Morena y Condado. Asimismo, también contarán con avisos por altas temperaturas las zonas de las campiñas sevillana y gaditanas, además de la Cuenca del Genil en la provincia de Granada.

Por otro lado, también mantendrán el aviso activo en la misma franja horaria con la subbética cordobesa, Guadix y Baza en Granada, el Litoral de Huelva, las comarcas jienenses de Cazorla y Segura y Capital y Montes de Jaén, y las zonas de la Sierra Norte y Sur de Sevilla, donde las temperaturas máximas oscilan entre los 39 y 38 grados.

