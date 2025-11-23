Aemet aclara cuándo llegan las lluvias a Granada y las zonas más afectadas

Tras unas jornadas de mucho frío, con temperaturas mínimas muy bajas, por debajo de los cero grados en algunas zonas, Granada se preparar para recibir ... nuevas lluvias. Llegarán a toda la provincia, con una borrasca que entrará por el oeste y se irá desplazando hacia el este.

La Agencia Estatal de Meteorología apunta que para este lunes se esperan en Andalucía cielos nubosos de nubes altas, que irán aumentando a cubiertos a lo largo de la mañana y con precipitaciones débiles durante la segunda mitad del día, más probables en las sierras. Las primeras lluvias en Granada se esperan a primera hora de la tarde y se irán extendiendo desde la comarca del Poniente hacia Baza, pasando por la cuenca del Genil.

Las temperaturas mínimas, en cambio, irán en ascenso, mientras que las máximas bajarán en el interior y en ligero ascenso en el litoral.

Para e martes también se esperan cielos cubiertos acompañados de precipitaciones débiles a moderadas, más intensas y probables en las sierras Béticas, pero que tenderán a quedar cielos poco nubosos al final del día. Las precipitaciones en Granada se alternarán con la apertura de claros que con el paso de las horas dejarán paso a cielos despejados.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios en la provincia, con máximas entre los 23 grados de Motril y los 13 de Baza, 16 para la capital, y mínimas entre 13 grados de la Costa y 3 en la zona norte de la provincia.