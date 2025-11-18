Adjudican las obras del nuevo centro demostrador de IA

El edil de Innovación, Vito Epíscopo, ha confirmado este martes que ya hay una empresa adjudicataria de las obras para la reforma interior de la ... nave de Automovilismo para la instalación en el inmueble del nuevo centro demostrador de la inteligencia artificial. El concejal ha desvelado la noticia durante la comisión informativa del área, donde ha dado cuenta a los grupos de la oposición de los últimos avances realizados por Innovación en el último mes.

El dirigente ha recordado que fue en octubre pasado cuando se licitó el contrato con una inversión prevista de 372.398 euros. Al concurso finalmente han asistido tres empresas, una de las cuales se ha alzado con la adjudicación y asumirá los trabajos, que arrancarán próximamente.

Como ha venido contando este periódico a lo largo del año, el centro demostrador de IA, también conocido como iQuantum, es uno de los proyectos lanzados por el equipo de gobierno de Marifrán Carazo con el objetivo de afianzar a Granada como capital de la innovación en el sur del país. La propuesta pretende erigirse como un nuevo espacio digital muy enfocado al mundo de la empresa. El objetivo es que las compañías puedan experimentar desarrollos basados en tecnologías disruptivas, como la computación cuántica o la IA, con el fin de adaptar y mejorar los servicios para la ciudadanía.

En ese marco, iQuantum sería el lugar en el que acompañar los proyectos durante el desarrollo y facilitar su experimentación, siempre con la vista puesta en la demostración de soluciones basadas en tecnologías en las que la capital nazarí es punta de lanza y centrada en la mejora de los servicios públicos en relación con la sostenibilidad y la calidad de vida urbana.

El proyecto que efectuará la adjudicataria de las obras tiene como base la propuesta ganadora del concurso abierto hace dos veranos por el equipo de gobierno. Dicho plan prevé compatibilizar el uso actual de la nave, que aloja las dependencias de la asociación de vecinos del barrio, como el nuevo espacio, que ocupará una superficie de 435 metros cuadrados.

El corazón de iQuantum será una sala multiusos que se extenderá por buena parte de la planta baja del edificio. Se trata del mismo espacio que antaño albergó el servicio de mantenimiento de vehículos de la antigua estación, que contará con un nuevo cerramiento que configurará lo que se ha venido a definir como «una nueva caja tecnológica» en el interior del inmueble. La idea es que este espacio pueda ser empleado a conveniencia, bien para el desarrollo de aplicaciones o para exponer los resultados de las pruebas.

Uno de los elementos de mayor interés arquitectónico del proyecto de obras es el deseo de afianzar una continuidad visual entre los espacios. Para lograrlo, se adaptarán también las estancias que ocupan en estos momentos la asociación de vecinos de Beiro. En este sentido, se ampliará el mismo material que en la sala multiusos, un acero cepillado que pretende «hacer partícipe del espacio también a los integrantes de la comunidad de vecinos». Al margen, el proyecto prevé también la configuración de otras estancias, como un almacén de materiales, un cuarto de instalaciones y un 'hall'.