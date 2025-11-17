Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Adjudicadas las obras para la nueva fuente transitable de Alcázar Genil

Los trabajos, que suponen una inversión de 78.760 euros, tienen un plazo de ejecución de cuatro meses

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:01

El Ayuntamiento de Granada ha adjudicado las obras para la construccion de una nueva fuente transitable en la trasera de Alcázar Genil. Los trabajos, que ... suponen una inversión de 78.760 euros, tienen un plazo de ejecución de cuatro meses, por lo que se espera que pueda estar terminada en la primavera de 2026.

