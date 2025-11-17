Adjudicadas las obras para la nueva fuente transitable de Alcázar Genil

El Ayuntamiento de Granada ha adjudicado las obras para la construccion de una nueva fuente transitable en la trasera de Alcázar Genil. Los trabajos, que ... suponen una inversión de 78.760 euros, tienen un plazo de ejecución de cuatro meses, por lo que se espera que pueda estar terminada en la primavera de 2026.

El edil de Urbanismo, Enrique Catalina, ha sido quien ha dado a conocer en la comisión informativa del área la conclusión del proceso de tramitación del contrato, que se ha formalizado este mismo lunes, según aparece registrado en la Plataforma de Contratación del Estado.

El proyecto, que se financiará con fondos europeos, tiene como objetivo la ejecución de una instalación recreativa con la idea de fomentar y atraer flujos turísticos hacia el entorno de la almunia, construida en el siglo XIII como residencia de descanso de los reyes nazaríes y que hoy sirve alojamiento a la Fundación Francisco Ayala.

El edificio es monumento histórico nacional desde 1922 y está protegnido como bien de interés cultural desde hace tres décadas, lo que ha propiciado que la fuente se ubique en el entorno del palacete, pero fuera de la zona de protección obligatoria. Así, la ubicación quedará en la zona de juegos que actualmente se localiza en la explanada del Palacio de Congresos, a pocos metros de la escalera que da acceso a las instalaciones.

En la actualidad, se trata de un espacio de terrizo muy deteriorado por la acción de la lluvia, lo que ha provocado problemas de compactación del terreno. La fuente permitirá recomponer el área y aprovechar la sombra de los árboles que hay en las cercanías, lo que facilitará que sea empleado por los más pequeños incluso en verano.

El propio diseño de la fuente, que rendirá homenaje a la azulejería musulmana con una trama que dibujará una estrella de ocho puntas, está pensado para que los niños puedan interactuar con el agua y caminar entre los surtidores, que además contarán con una iluminación led que permitirá que la fuente pueda ser disfrutada tanto en horario diurno como nocturno.

En paralelo a esta actuación, el Ayuntamiento aprovechará también para renovar la señalética situada en el entorno del monumento. Esta iniciativa tiene como objetivo ahondar en la desconcentración de los flujos turísticos del Centro y atraerlos a nuevas zonas.

En total, se modificarán cuatro señales de poste y 12 banderolas direccionales que aprovecharán la nueva identidad de la ciudad como Marca Turística Granada. Todo se financiará a cargo de los fondos Next Generation integrados en el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino Andalucía, que la ciudad obtuvo en el mandato anterior.