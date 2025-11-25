Adiós a un hombre bondadoso y muy humano

El pasado 17 de noviembre, bien entrada la tarde del domingo, recibo la triste noticia del fallecimiento de José Sánchez Morcillo, un hombre que dedicó ... su vida a la enseñanza como profesor de Galénica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada, a su vez que, igualmente fue Emérito de la Farmacia del Hospital de Traumatología de esta ciudad.

De su reconocimiento por los servicios prestados a la comunidad como profesor o, quizá, en su labor de investigación científica, en el campo de la farmacopea, formará parte de lo que Unamuno denominó intrahistoria; es decir, nuestro profesor habrá contribuido con creces y con gran profesionalidad en la vida cotidiana y silenciosa –como millones de personas– a través de su esfuerzo diario a la verdadera esencia de la historia.

Pepe Sánchez Morcillo como persona individual, integrante de esa masa callada de la que formaba parte en su singular labor docente y social, formó a muchas generaciones en la materia de galénico y tengo la firme convicción de que su rigor, su experiencia y su conocimiento habrán ejercido su influencia y será siempre un referente para muchos de sus alumnos y alumnas que al transcurso de los años recibieron su magisterio. De la misma manera, hay que decir que compaginó su vocación docente con la farmacia hospitalaria en la que compartió sus conocimientos, sus experiencias y sus investigaciones clínicas con diferentes generaciones médico-quirúrgicas.

Sin embargo, lo más destacado de Pepe Sánchez Morcillo fue el ser un hombre sencillo, cordial y atento. Desde el primer instante en que lo conocí daba la impresión de ser un hombre bondadoso y muy humano; en cuanto se hablaba con él resultaba simpático, profundo y llano en sus observaciones, sin pizca de pedantería. En fin, se ha marchado el amigo como él era: tímidamente, sin hacer ruido, silente y con una herida muy honda: la muerte de Ana María, su mujer.