Adelantan a noviembre el juicio por el doble asesinato de Los Yesos para que los acusados no queden libres

La Audiencia de Granada ha acordado adelantar a noviembre la vista oral por el doble asesinato de Los Yesos, un anejo de la localidad de ... Sorvilán, para conjurar el riesgo de que los cuatro acusados pudieran quedar en libertad al agotarse el plazo máximo de prisión provisional.

En un principio, el juicio con jurado estaba fijado para marzo del 2026, pero ahora tendrá lugar entre los días 11 al 14 del mes que viene, según han confirmado a IDEAL fuentes oficiales del gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La decisión responde al propósito de la Audiencia de alejar la eventualidad de que los procesados tuvieran que ser excarcelados por imperativo legal.

Dos de los inculpados en este caso, ambos de nacionalidad marroquí, se enfrentan a las penas más duras de la historia judicial de Granada: el fiscal reclama para ellos la prisión permanente y 60 años más de presidio por las dos muertes, agresión sexual y torturas, entre otros delitos.

Para los otros dos sospechosos, españoles y vecinos de la zona, el ministerio fiscal pide 62 años de presidio, pero sin la reclusión permanente, que es el castigo más severo que se puede aplicar en España.

El botín

Los hechos ocurrieron la tarde del 20 de abril de 2022. Una pareja fue degollada después de haber sido martirizados por unos intrusos que pretendían, según el ministerio público, perpetrar un robo en un cortijo de Los Yesos. Pero ese plan inicial acabó en una carnicería de inconcebible crueldad.

Los cuatro imputados llegaron alrededor de las siete de la tarde a la finca. Iban encapuchados y con vestimentas de color oscuro. Portaban dos machetes, un revólver y una «pistola artesanal». En su escrito provisional de acusación, la fiscalía precisaba que no era la primera vez que habían intentado desvalijar el inmueble. «Durante más de hora y media, todos los acusados exigieron (al varón), de forma muy violenta y bajo amenazas de muerte, que les entregase dinero o les dijese dónde lo guardaba, propinándole insistentemente golpes por todo el cuerpo, procediendo incluso a rodear su cuello con una cuerda apretándola a intervalos de tiempo con intención de asfixiarle», describía el fiscal en el documento que adelantó este periódico.

Instantes después, dos de los asaltantes llevaron a la mujer a una habitación y la agredieron sexualmente, mientras los otros dos «asistieron complacientes» a las vejaciones «sin oponerse ni realizar ninguna actuación» para evitarlas.

Posteriormente, y tras someter de nuevo al hombre a otra despiadada sesión de malos tratos, los dos principales encausados cortaron el cuello a las víctimas y arrojaron sus cadáveres por un barranco.

El botín consistió en dos teléfonos móviles, una radial, una lámpara, un aparato de aire acondicionado, unas zapatillas, ropa, comida, 120 euros y unos décimos de lotería. Los cuatro supuestos participantes en el salvaje suceso fueron detenidos al día siguiente, el 22 de abril de 2022, en Sorvilán y Castell de Ferro. Desde entonces, están entre rejas. Todos sus esfuerzos para ocultar su rastro fueron inútiles.

Vivienda ocupada

Los dos presuntos autores materiales del doble asesinato de Los Yesos no tenían regularizada su residencia en España, siempre según la fiscalía. De hecho, habían ocupado una vivienda en la localidad de Castell de Ferro.

Los investigadores también desvelaron que uno de ellos había sido obligado a llevar una pulsera para los imputados por violencia machista.

La Guardia Civil intervino en la casa allanada 22 armas blancas: quince navajas, dos cuchillos de caza, una katana, una daga y un hacha.