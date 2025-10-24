Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Agentes de la Guardia Civil, cerca de la casa ocupada por dos de los presuntos asesinos, en Castell de Ferro. P. G-T

Adelantan a noviembre el juicio por el doble asesinato de Los Yesos para que los acusados no queden libres

El fiscal pide para dos de los procesados las penas más elevadas de la historia judicial de Granada: prisión permanente y 60 años más de cárcel

Carlos Morán
Pilar García-Trevijano

Carlos Morán y Pilar García-Trevijano

Granada

Viernes, 24 de octubre 2025, 19:53

La Audiencia de Granada ha acordado adelantar a noviembre la vista oral por el doble asesinato de Los Yesos, un anejo de la localidad de ... Sorvilán, para conjurar el riesgo de que los cuatro acusados pudieran quedar en libertad al agotarse el plazo máximo de prisión provisional.

