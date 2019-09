Alcalde de Conil: «Estoy encantado de que a Plácido le haya gustado mi discurso y lo haya cogido» IDEAL El regidor del municipio gaditano se encuentra «satisfecho» con que sus palabras hayan inspirado a las del alcalde de Torrenueva Costa LAURA UBAGO Granada Viernes, 27 septiembre 2019, 18:54

«Estoy encantado de que a Plácido le haya gustado mi discurso y lo haya cogido entero». Así se expresa el alcalde de Conil de la Frontera, Juan Bermúdez (IU), que lejos de enfadarse por el calco de sus palabras de investidura por parte del regidor de Torrenueva Costa, cuatro años después, se siente orgulloso. «Es algo que me satisface, es una anécdota y lo imporante es estar de acuerdo con lo que se quiere transmitir», expresa el primer edil del Ayuntamiento gaditano.

Plácido Lara (GRITO), alcalde de Torrenueva Costa, al contrario, opta por el silencio y dice que explicará «donde tenga que hacerlo» por qué su discurso se parece tanto al de Bermúdez. Ayer indicó a IDEAL que está pensando denunciar por estas acciones y que su abogado le ha dicho que «esté tranquilo».

Juan Bermúdez valora con simpatía que Plácido Lara haya reproducido exactamente su discurso de investidura de 2015, en mayo de 2019. Se lo toma bien y señala que es normal para realizar «algún trabajo o un pregón de feria» inspirarse en otros textos. Lo comenta porque él también buscó algún párrafo en discursos de alcaldes de 2011 pero asegura, «los cambió un poco».

Lo que llama la atención del discurso de Plácido Lara es su fidelidad al de Juan Bermúdez. «¿Qué tiene de malo? Es que no lo entiendo», resalta el alcalde de Conil de la Frontera quitándole hierro al calco del de Torrenueva Costa.

«Lo que quise contar fue que el loco no es el Quijote, éste es el que no se conforma con la realidad», cuenta Juan Bermúdez que está feliz de haber servido de inspiración a Plácido. Una inspiración que se ha convertido en calco y que su autor, puede que inicial, no se toma a mal en absoluto.