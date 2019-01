«Hay un acuerdo inicial para que el vuelo Madrid- Tokio enlace con Granada» Francisco Cuenca. Francisco Cuenca Alcalde de Granada J. M. MADRID Jueves, 24 enero 2019, 01:31

Sin AVE, Granada ha logrado los mejores datos turísticos de su historia. Ayer, tanto el alcalde de la capital, Francisco Cuenca, como el presidente de la Diputación, José Entrena, aventuraban que el techo de los tres millones pasará a la historia en cuanto el tren llegue a Granada -en junio, si no hay nuevos contratiempos-. Quien se baje del tren en la estación de Andaluces encontrará -da igual el mes- un amplio programa deportivo, el Albaicín en plena celebración por su 25º aniversario como Patrimonio de la Humanidad y música en cada rincón, desde las salas a las calles. Son algunas de las apuestas de Granada.

-Último Fitur del mandato, ¿en qué ha cambiado la capital en los últimos años?

-Granada ha cambiado radicalmente, le hemos dado la vuelta positivamente a esta ciudad. Cuando nosotros llegamos al gobierno no existía una alianza para que al aeropuerto hoy tuviera catorce destinos y conexiones internacionales (...) Hoy es el que porcentualmente más crece de toda España y vamos a seguir. Hace tres años no existía, ni teníamos fecha ni ninguna certeza de la llegada del AVE, que es vital para el turismo. Granada solamente venía a Fitur. Hoy está en JATA (Japón), Buenos Aires, Nueva York, Chicago... La proporción de turistas era 70% nacionales y 30% internacionales, hoy el 67% es internacional. La media de pernoctación estaba en 1,6 y hoy estamos cerca de 3. A eso contribuye la promoción internacional. Hoy las temporadas bajas casi no existen: ya hablamos de temporada alta y media (...) Los datos atestiguan que lo que emprendimos como tarea hace tres años hoy empieza a tener buenos resultados, no solo cuantitativos, sino cualitativos.

-2019 será el año de...

-Será el año de la apertura de nuevas líneas de comunicación con el AVE. El tren generará un nuevo abanico de mercado para Granada. Hay mucha gente que se mueve en tren con rutas nacionales e internacionales. 2020 (adelanta) puede ser un año histórico en congresos en Granada, porque la mayoría de los operadores del turismo de congresos se mueven en tren.

-El PP propone una subida de tres euros en el precio de las entradas a la Alhambra, ¿coincide?

-Creo que hay que sentarse y estudiarlo. Acabo (minutos antes de la entrevista) de hablar con el presidente del gobierno de la Junta, le he invitado a Granada, quiero que nos sentemos, en materia de turismo hay cuestiones para las que deberíamos establecer una alianza. (Sobre el precio) Estoy dispuesto a acordarlo con el presidente de la Junta, no sólo la subida, sino lo que es más importante: a qué se va a destinar esa aportación, que debe ser para la ciudad.

-El aeropuerto ha sido un pilar de la conversión del modelo turístico. ¿Puede aspirar a más?

-En esta feria tengo al menos cuatro encuentros con líneas de vuelos para conocer cuáles son sus planes de expansión y ofertar Granada. De la misma manera, el acuerdo ya establecido con Iberia con la posibilidad de adelantar media hora la salida del vuelo desde el aeropuerto abre la puerta también a nuevas conexiones internacionales mediante enlace. Entrar una hora antes nos permite aspirar a tener conexiones vía Madrid y enlazar con otros países europeos. Hemos mantenido un encuentro para acordar que se acompase (el vuelo de Granada) con el avión directo Tokio-Madrid y que una hora más tarde salga otro dirección Granada.

-Asentado el cambio de modelo y con las infraestructuras a punto, ¿qué falta por hacer?

-Creo que extender el nivel de ocupación que se da en algunas zonas de la ciudad a todos los barrios. La tasa de ocupación es magnífica en el Centro, el Albaicín o el Realejo. La idea es extender esa ocupación a Zaidín, Chana o Genil, porque hay muy buenas conexiones con estos barrios. Estamos trabajando para que sean espacios donde se habilite equipamiento, buenas conexiones, para que sean espacios ocupados con apartamentos turísticos reglados. Los turistas buscan una buena conexión con el metro, y eso está propiciando que haya turistas que quieran una parada en su puerta y se alojan, por ejemplo, en el Zaidín.