El actor de La Casa de Papel que correrá el Rally de Granada

C. L. Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:08 Comenta Compartir

Ahikar Azcona, 'Pamplona' en La Casa de Papel, correrá de nuevo el Rally de Granada a los mandos de un Toyota Aygo, gracias a la apuesta que han hecho los responsables de la Copa Toyota Kobe y los organizadores de la prueba granadina. De su primera experiencia en Granada recuerda que «me lo pasé muy bien, para mí fue un sueño. El año pasado no pude por otros compromisos, pero dije que no me iba a pillar otra vez el toro y aquí estoy. La experiencia de hace dos años fue increíble, correr en tierra con unos tramos preciosos y con gente maravillosa, fue genial. Cuando te lo pasas bien quieres volver». Azkona después sólo ha corrido una vez más, fue en Cataluña en el Rally 2000 viratges, pero señala que «me gusta más la tierra». En redes sociales tiene un éxito importante: Ahikarnet es su cuenta en Instagram, donde tiene casi medio millón de seguidores. Además tiene otra de mecánica (Aikarnetgaraje con 88.000 seguidores) y otra de música (Discodelia con 24.000 seguidores).

Ahikar se convirtió en 'Pamplona' en la tercera, cuarta y quinta temporada de La Casa de Papel: «hacía vídeos de humor en Instagram y gracias a eso me llamaron. No me lo creía, incluso después de hacer el casting pensé que no iban a contar conmigo pero lo hicieron». Posteriormente ha trabajado en la película La Voz del Sol, dirigida por Carol Polakoff, que protagonizaron Carmen Machi y Karra Elejalde. Recientemente ha participado en un documental producido por ETB2, llamado Ruta a Baskavigin, que contiene una serie de reportajes sobre el viaje de Ahikar Azcona a Islandia en busca de la historia de los balleneros vascos en el siglo XVI. Anteriormente en 2016 la televisión vasca produjo el documental Baskavigin, la matanza de los balleneros vascos en 1615 por parte de los islandeses.