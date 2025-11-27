Acceso exclusivo a las cubiertas del Sagrario: Granada se redescubre este diciembre

Granada ofrecerá este diciembre una de esas experiencias que permiten redescubrir la ciudad desde un ángulo poco habitual. Los días 13 y 19 de diciembre, ... los lectores y usuarios de IDEAL podrán acceder de forma exclusiva a las cubiertas del Sagrario de la Catedral, un espacio habitualmente cerrado al público y que, al caer la tarde, se convierte en uno de los miradores más singulares del casco histórico.

En un momento en que la rutina pueden diluir el valor de lo cercano, propuestas como esta recuerdan la importancia de mirar de nuevo nuestro patrimonio, comprenderlo y disfrutarlo desde el respeto. Granada posee un legado monumental que, más allá de atraer visitantes, forma parte de la identidad cultural de la ciudad. Conocerlo de forma pausada y guiada contribuye no sólo a su conservación, sino también a fortalecer la relación de los propios granadinos con su historia y su entorno.

La actividad forma parte de una iniciativa promovida por Oferplan Granada de IDEAL en colaboración con Tickets Granada Cristiana, la plataforma oficial de venta de entradas de los monumentos de la Archidiócesis de Granada. Durante una hora y media, y desde las 17.00 horas, el monumento permanecerá cerrado para garantizar una visita en condiciones de absoluta privacidad. En este enlace puedes ver la disponiblidad y plazas disponibles.

El recorrido estará guiado por Isaac Palomino, doctor por la Universidad de Granada y especialista en el escultor barroco Diego Antonio de Mora López (1658–1729). Palomino aportará una lectura histórica y artística del conjunto, deteniéndose en detalles arquitectónicos y en el papel que el Sagrario ha desempeñado en la evolución del templo catedralicio.

Como elemento añadido, los asistentes disfrutarán de una actuación musical en directo, concebida para acompañar la visita y subrayar la atmósfera del lugar en las últimas luces del día. La experiencia concluirá con un chocolate caliente, previsto como cierre distendido de una propuesta que combina patrimonio, divulgación y acceso excepcional a uno de los espacios más discretos de la Catedral.