Acceso exclusivo a las cubiertas del Sagrario: Granada se redescubre este diciembre

Los lectores de IDEAL podrán vivir una experiencia tan exclusiva como sofisticada: dos visitas privadas —los días 13 y 19— que combinan un recorrido guiado al atardecer, música en directo y el privilegio de acceder a uno de los miradores más cautivadores y reservados del corazón histórico de Granada.

Álvaro de la Torre Araus

Granada

Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:31

Granada ofrecerá este diciembre una de esas experiencias que permiten redescubrir la ciudad desde un ángulo poco habitual. Los días 13 y 19 de diciembre, ... los lectores y usuarios de IDEAL podrán acceder de forma exclusiva a las cubiertas del Sagrario de la Catedral, un espacio habitualmente cerrado al público y que, al caer la tarde, se convierte en uno de los miradores más singulares del casco histórico.

