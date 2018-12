Academia 21 Pepe Vera Oposiciones: Tiempos mejores

Escuchaba hace un par de días a un político manifestar su intención de establecer, si lo votaban, un sistema vertebrado educativo y sanitario a nivel estatal. En otras palabras, una recentralización de aquello que ahora nos separa y que nos debería igualar: educación y sanidad. Estoy totalmente de acuerdo. No considero justa la discriminación existente entre comunidades con lengua cooficial y las que no la tienen.

Me gustaría que hubiera un sistema único para toda España de acceso a la enseñanza, como sucedía en tiempos no tan lejanos. Yo pediría más: lo justo sería la «igualdad de acceso» para la enseñanza pública y para la concertada. ¿O no pagamos ésta entre todos los ciudadanos y no sólo los padres que la eligen?

¡A ver quién le pone el cascabel al gato!

Quien lo haga tendrá mi voto para siempre.

Por otra parte, me gustaría que se valorara la enseñanza pública en vez de desprestigiarla, como se hace en determinados medios. En la formación está la diferencia, en mi opinión, a favor de la pública. Estoy convencido de que una oposición es más laboriosa y mucho más difícil de superar que cualquier máster o doctorado.

Algunos «sofistas» argumentan que los resultados de la concertada/privada son mejores, cuando los estudios comparativos entre ambas están sesgados: ni se compara la misma población escolar ni los mismos contextos geográficos y socioculturales y, por tanto, dichas conclusiones no son válidas.

