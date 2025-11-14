La Academia de Bellas Artes de San Fernando pide la demolición total del hotel Reuma

Las obras del hotel Reuma, que contemplan la restauración de este edificio para convertirlo en un centro de interpretación y de unión entre la Alhambra ... y la ciudad, han generado una nueva polémica. Esta vez, los que se oponen a la reconversión del inmueble son los integrantes de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, una institución con solera y sede en Madrid, que pide directamente la demolición del hotel.

El argumento de los académicos es que el hotel produce ya «un efecto negativo» sobre la Alhambra y que no tiene sentido mantenerlo ahí y mucho menos invertir en su recuperación. «Consideramos que se debe proceder a la demolición del edificio para eliminar el impacto negativo que producen en la vista más significativa del conjunto monumental de la Alhambra».

La Real Academia señala que la cuestión es decidir qué resulta menos gravoso sin paralizar la obra e indemnizar a la empresa adjudicataria y demoler el edificio o «gastar dos millones de euros en hacerlo prácticamente nuevo para en un futuro, demolerlo o para perpetuar para siempre el daño que causa a la Alhambra».

Algo inaudito

A los académicos les resulta «inaudito» que la Alhambra, a la que considera «el propio monumento agredido» por el hotel Reuma y su estética, sea el que promueve la conservación. «Todo esto suscita el pensamiento de si los promotores de este sinsentido estarán afectados por algo similar a un síndrome de Estocolmo al asumir la agresión» que supone. Estos expertos consideran que si el edificio estuviera en cualquier otro lugar, nadie se hubiese preocupado por él «y se habría derribado sin ningún escrúpulo».

Estas críticas se suman a las que ya realizaron desde la Real Academia de Bellas Artes de Granada con el mismo argumento. Rechazan que un elemento discondarte con la Alhambra se perpetúe.

Un proyecto de hace seis años

El Patronato de la Alhambra y Generalife ya argumentó el sentido de la obra, que empezó a gestionarse hace seis años, que nace del compromiso con una gestión rigurosa, abierta y responsable del conjunto monumental y de su entorno. La actuación sobre el Hotel Reuma responde a ese compromiso: cumple con los requisitos legales, ha superado todos los filtros técnicos y administrativos, y se inscribe en una visión patrimonial que busca reforzar el vínculo entre la Alhambra y la ciudad a través del conocimiento, la accesibilidad y el servicio público.

En julio de 2025 el Patronato de la Alhambra y el Generalife adjudicó las obras de rehabilitación del hotel Reuma. La iniciativa, que supondrá una inversión cercana a los dos millones de euros, tiene como objetivo la transformación del espacio en un centro de información.

El proyecto pretende recuperar los valores arquitectónicos del histórico inmueble, que se construyó en 1910 a los pies del recinto palaciego nazarí, junto al cauce del río Darro. El proyecto pretende la rehabilitación completa de los cuatro niveles del edificio para su transformación en un centro de difusión cultural vinculado a la Alhambra. Como recoge el documento, se van a eliminar las estructuras internas y externas añadidas en los últimos periodos, además de crear la «máxima flexibilidad» de los espacios resultantes.

En la planta baja se va a recuperar el antiguo sistema de acceso del hotel, manteniendo la entrada en la fachada principal protegida por una celosía vegetal. En la primera planta se van a eliminar las adiciones que no sean originales y se mantendrá la estructura original del edificio. Las estancias también darán acceso a zonas expositivas. La segunda planta contendrá las dependencias de la unidad de coordinación, así como espacios de apoyo y una sala de reuniones que ocupará el espacio central del edificio.