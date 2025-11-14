Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen del hotel Reuma bajo la Alhambra. Pepe Marín

La Academia de Bellas Artes de San Fernando pide la demolición total del hotel Reuma

Anima a la Alhambra a no realizar la obra de restauración para «no perpetuar para siempre el daño que causa al monumento»

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:59

Comenta

Las obras del hotel Reuma, que contemplan la restauración de este edificio para convertirlo en un centro de interpretación y de unión entre la Alhambra ... y la ciudad, han generado una nueva polémica. Esta vez, los que se oponen a la reconversión del inmueble son los integrantes de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, una institución con solera y sede en Madrid, que pide directamente la demolición del hotel.

Top 50
  1. 1 Rescatan a una mujer atrapada bajo un autobús en un accidente múltiple en el Zaidín
  2. 2 Muere una niña de tres años en el incendio de una vivienda en Las Gabias
  3. 3 Un hombre sufre una muerte súbita en Padul y los sanitarios de Emergencias consiguen reanimarlo
  4. 4 Todos los municipios de Granada en alerta por lluvias muy fuertes: estas serán las horas críticas
  5. 5

    «Hemos escuchado unos golpetazos muy fuertes y luego un alarido desgarrador»
  6. 6

    Investigan si un brasero originó el fuego en el que murió una niña en Las Gabias
  7. 7

    «La gente quería ayudar, pero el fuego salía por la puerta y llegaba hasta el balcón»
  8. 8 Alerta por un joven que entra a comercios de un pueblo de Granada con billetes falsos de 50 euros
  9. 9 Una granadina reprocha a la ministra los fallos en las pulseras: «Los protocolos no funcionaron, hable con las víctimas»
  10. 10 Los granadinos que son los médicos mejor valorados de España: «Trabajo como si yo fuera también paciente»

