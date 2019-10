Un detenido por abusar de una menor de 14 años con ayuda de otros dos jóvenes más Imagen de la feria de Armilla en una edición anterior. / IDEAL Guardia Civil tiene identificados a los cómplices del arrestado que presuntamente también practicaron tocamientos a la víctima JOSÉ RAMÓN VILLALBA Granada Miércoles, 2 octubre 2019, 02:09

La Policía Local de Armilla ha detenido a un individuo acusado de abusar sexualmente de una menor de 14 años el pasado domingo en el recinto ferial de esta localidad, donde se celebraban las fiestas patronales del municipio. El arrestado fue entregado posteriormente a la Guardia Civil, quien se ha hecho cargo de la investigación. En estos momentos hay otras personas más identificadas como presuntas coautoras de estos abusos sexuales.

Los hechos sucedieron el pasado domingo en el recinto ferial del municipio de Armilla. La menor fue abordada por la espalda, presuntamente, por el ahora detenido quien comenzó a efectuar tocamientos libidinosos en las partes más íntimas de la menor y en los que participaron de forma activa otros dos individuos más. Entre los tres la rodearon para impedirle la huida, aunque la menor logró zafarse de sus agresores y huir antes de que los tocamientos hubieran podido progresar hacia algún tipo de agresión sexual.

La menor huyó hasta que pudo ser auxiliada por una patrulla de la Policía Local de esta localidad que logró calmarla para que ella pudiera aportar una descripción física de los agresores. El detenido y sus dos cómplices son jóvenes de nacionalidad marroquí.

La última hora de Granada Accede a toda la información de IDEAL

Los otros dos individuos están perfectamente identificados y su detención sólo será cuestión de tiempo. Guardia Civil de Armilla se ha hecho cargo de la investigación.

Delitos y menores

Los últimos datos del Ministerio del Interior referidos a Granada, siempre del año 2017, cuantifican en 240 los delitos contra la libertad sexual, de los cuales 101 fueron abusos sexuales; 35 agresiones sexuales y 22 de ellas con penetración; 14 por acoso sexual; 16 por exhibicionismo; y 23 por pornografía de menores. No especifica la edad de las víctimas, pero una extrapolación de la conclusión efectuada por el Ministerio del Interior en su informe sobre delitos sexuales elevaría a 120 los hechos cometidos contra menores de edad en Granada en el ejercicio citado.

En 2016 hubo 4.056 denuncias por delitos contra la libertad sexual de menores de edad, como pornografía, prostitución y sin incluir violaciones. Los abusos se repiten y sin embargo parece que la situación de la infancia no mejora. 'Save The Children', la organización no gubernamental dedicado a denunciar los abusos que se cometen contra la infancia, publicó en 2017 el informe «Ojos que no quieren ver» donde ya se identificaban los principales fallos que existían de cara a prevenir, evitar y descubrir los abusos sexuales. Prevenir los abusos sexuales debería ser siempre la solución. Pero una vez que se producen, se encuentran algunas situaciones que hacen que el abuso sea todavía peor.

La fundación ANAR, dedicada al trabajo con menores víctimas de delitos, mantiene habilitado desde hace años un teléfono para ayudar a menores de edad en situación de riesgo (900 20 20 10 - 11 61 11). En el año 2017 el teléfono ANAR ayudó a 9.192 niños y adolescentes, muchos de ellos se encontraban en situaciones muy graves.